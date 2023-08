Vonovia SE

Vonovia verzeichnet Ausbildungsrekord - neues Ausbildungszentrum in Berlin

Bochum (ots)

291 Auszubildende starten in August und September - mehr als je zuvor bei Vonovia

Berliner Azubis vertiefen praktische Fertigkeiten im neuen Ausbildungszentrum - auch in allen Zukunftstechnologien

Vonovia bietet Perspektiven: Hohe Übernahmechance, Karrierewege, Zuschüsse und Mitarbeitervorteile

Vonovia startet das neue Ausbildungsjahr mit 291 Nachwuchskräften. Damit steigen bei dem Wohnungsunternehmen so viele Talente ins Berufsleben ein wie nie zuvor. Insgesamt absolvieren ab August und September 720 Menschen ihre Ausbildung bei Vonovia. Mit einer Ausbildungsquote von 6,2 % liegt Vonovia deutlich über der anderer DAX-Unternehmen.

Maßstäbe setzt auch das neue Ausbildungszentrum von Vonovia in Berlin-Friedrichsfelde. Dort wird in hochwertig ausgestatteten Lehrwerkstätten die praktische Ausbildung in vier Gewerken vertieft und sowohl Azubis als auch Fachkräfte in Zukunftstechnologien geschult. Allein in Berlin starten bei Vonovia rund 70 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn.

"Vonovia setzt ein Zeichen: Wir bringen die Nachwuchsförderung gezielt voran. Wir freuen uns, die jungen Kolleginnen und Kollegen für eine Ausbildung bei uns gewonnen zu haben und bieten ihnen mit einer hohen Übernahmequote eine sichere Perspektive", erklärt Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia. "Unser Ziel ist klar: Wir möchten die Fachkräfte von morgen langfristig an uns binden."

Attraktive Vorteile und hohe Übernahmequote

Attraktiv ist Vonovia für Auszubildende aufgrund besonderer Vorteile: Sie haben eine hohe Chance, nach erfolgreichem Abschluss übernommen zu werden, denn Vonovia bildet für den eigenen Bedarf aus. Während ihrer Ausbildungszeit durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Bereiche und arbeiten sich in abwechslungsreiche Tätigkeiten ein. Auf dieser Grundlage können sie sich auch nach der Prüfung weiterentwickeln - Vonovia bietet vielfältige Perspektiven und Karrierewege.

Darüber hinaus profitieren Azubis, ebenso wie alle Mitarbeitenden, von zahlreichen Leistungen wie betrieblicher Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen, und ab dem zweiten Ausbildungsjahr auch vom Aktienprogramm des DAX-notierten Wohnungsunternehmens. Vonovia übernimmt auch die Kosten für die Schulbücher. Mieten Azubis eine Wohnung von Vonovia, müssen sie keine Mietkaution zahlen. Auch Ferienwohnungen des Unternehmens stehen ihnen zur Verfügung. Für gute und sehr gute Ergebnisse bei der Zwischen- und Abschlussprüfung erhalten Auszubildende zudem eine Prämie in Höhe von bis zu 1.500 Euro.

Wer bei Vonovia eine Ausbildung in einem gewerblichen Beruf aufnimmt und noch keine Fahrerlaubnis hat, erhält bei guten Leistungen ab dem zweiten Ausbildungsjahr einen Zuschuss von bis zu 2.500 Euro für den Führerschein. Um den Ausbildungsstart zu erleichtern, steht den Azubis in kaufmännischen Berufen ab Ausbildungsbeginn eine Azubi-Patin oder ein Azubi-Pate zur Seite. Immobilienkaufleute erhalten wie Studierende zudem die Möglichkeit, bundesweit eingesetzt zu werden und somit das Unternehmen an seinen verschiedenen Standorten kennenzulernen. Vorbereitungskurse und bei Bedarf Nachhilfe erleichtern die Prüfungsvorbereitungen.

Neues Ausbildungszentrum in Berlin bietet Praxisvorteile

An 22 Standorten in Deutschland bietet Vonovia Ausbildungen in verschiedenen Bereichen an. Seit diesem Jahr ist erstmals auch Leipzig im handwerklichen Bereich dabei. In acht handwerklich-technischen Berufen unterstützen die Nachwuchskräfte den Technischen Service sowie den Wohnumfeld Service. Mit dem/der Technischen Systemplaner/in wird in diesem Jahr am Firmensitz in Bochum ein neuer Ausbildungsberuf angeboten. Im August und September beginnen insgesamt 224 junge Menschen ihre Ausbildung im Handwerk bei Vonovia.

Allein rund 70 von ihnen starten dieses Jahr im Ausbildungszentrum am Standort Berlin. In Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg entsteht das neue Ausbildungszentrum von Vonovia, in dem alle Berliner Azubis in den Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker/in, Elektroniker/-in, Fliesenleger/-in sowie Maler/-in voraussichtlich ab Oktober einen Großteil der Praxis erlernen. Am neuen Ausbildungszentrum festigen und üben die Azubis in hochwertig und modern ausgestatteten Lehrwerkstätten all das praktisch, was sie an theoretischem Wissen in der Berufsschule lernen - dazu gehören auch Zukunftstechnologien wie Wärmepumpen und Photovoltaik.

Zudem starten 67 Nachwuchskräfte in ihre kaufmännische Laufbahn bei Vonovia. Dazu gehören Immobilienkaufleute, Personaldienstleistungskaufleute, Kaufleute für Büromanagement und Fachinformatiker/-innen.

Am Standort Berlin sowie am Unternehmenssitz in Bochum bietet Vonovia darüber hinaus an, die Ausbildung mit einem Studium zu einem Dualen Studium zu verbinden. Für diesen Weg haben sich in diesem Jahr fünf junge Menschen entschieden.

So hoch die Zahl der Auszubildenden bei Vonovia auch liegt - es gibt für dieses Jahr noch offene Ausbildungsplätze, zum Beispiel in Dresden, Hamburg, Kiel, Hannover, Berlin, München, Dortmund und Gelsenkirchen.

Informationen zur Karriere bei Vonovia und offenen Ausbildungsplätzen: https://karriere.vonovia.de/de-de/ausbildung

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite: https://presse.vonovia.de/de-de

