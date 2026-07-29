Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal verstärkt Transaction Advisory in Deutschland mit Silvio Ritz

Düsseldorf (ots)

Mit der Ernennung des erfahrenen M&A-Beraters baut A&M seine Global Transaction Advisory Group in einem der dynamischsten europäischen Transaktionsmärkte gezielt weiter aus.

Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) baut seine Global Transaction Advisory Group (Global TAG) in Deutschland weiter aus. Silvio Ritz wird als Managing Director das Team am Standort Düsseldorf verstärken.

"Wir freuen uns sehr, Silvio Ritz für uns gewonnen zu haben. A&M treibt damit den Ausbau der Transaktionsberatung in einem der aktivsten M&A-Märkte Europas voran. So sind wir in der Lage, den erfolgreichen Wachstumskurs mit unseren Kunden im PE-Bereich und unseren großen Unternehmenskunden weiter erfolgreich fortzusetzen," kommentiert Jürgen Zapf, Managing Director, SBU Lead TAG und Co-Head bei A&M Deutschland, den Neuzugang.

Silvio Ritz verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung komplexer M&A-Transaktionen. Er berät Unternehmen und Private-Equity-Investoren über den gesamten Transaktionszyklus hinweg, von der Analyse zentraler Werttreiber und transaktionsrelevanter Risiken bis zur Realisierung konkreter Wertsteigerungspotenziale im Rahmen der Transaktion. Zu seinen Schwerpunkten zählen Financial Due Diligence auf Käufer- und Verkäuferseite, Vendor Assistance, Businessplan Assessments sowie Refinanzierungen im Mid-Market Segment und bei größeren Transaktionen. Besondere Branchenexpertise bringt er in den Bereichen Einzelhandel, Großhandel, E-Commerce, Konsumgüter und konsumnahe Dienstleistungen mit.

Paul Aversano, Managing Director und Global Practice Leader der Global TAG sagt: "Unser Wachstum folgt einem klaren Anspruch: Wir gewinnen herausragende Talente und verbinden ihre Expertise mit der integrierten Plattform von A&M, um auch bei komplexen Transaktionen fundierte und belastbare Antworten zu liefern. Gerade in Märkten mit wachsender Nachfrage ist es entscheidend, unseren Kunden mit lokaler Marktnähe, globaler Stärke und einem Beratungsansatz, der konsequent auf messbare Wirkung ausgerichtet ist, einen Schritt voraus zu sein. Die Ernennung von Silvio Ritz ist daher ein wichtiger Schritt, um unsere Transaktionsberatung in Deutschland und Europa weiter auszubauen und nachhaltig zu positionieren."

"Silvio Ritz vereint genau jene technische Exzellenz mit kommerziellem und branchenspezifischem Verständnis, die unsere Kunden erwarten", erklären die Managing Directors und Global TAG EMEA Co-Leaders Jonathan Gibbons und Philip Mitchell. "Seine umfassende Erfahrung in der Konsumgüterindustrie und sein pragmatischer, umsetzungsorientierter Arbeitsstil stärken unsere Fähigkeit, eine differenzierte Transaktionsberatung zu bieten, während wir unsere Präsenz in Deutschland und der gesamten Region weiter ausbauen."

Silvio Ritz sagt zu seiner neuen Aufgabe: "A&M steht für Unternehmergeist, Geschwindigkeit und messbare Ergebnisse und genau das hat mich überzeugt. Die Dynamik des Global TAG Teams, der klare Fokus auf umsetzbare Erkenntnisse und die internationale Plattform bieten ein starkes Umfeld, um Kunden in komplexen Transaktionssituationen noch wirkungsvoller zu unterstützen. Ich freue mich darauf bestehende und neue Kundenbeziehungen in Deutschland und international auszubauen und insbesondere das Wachstum unserer Transaktionsberatung in konsumnahen Branchen aktiv mitzugestalten."

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Über die Global Transaction Advisory Group von Alvarez & Marsal

Die Global Transaction Advisory Group (Global TAG) von A&M unterstützt Investoren und Kreditgeber mit den entscheidungsrelevanten Analysen, die sie benötigen, um Transaktionen mit Sicherheit und Klarheit voranzubringen. Dafür verbindet A&M tiefgreifende operative, branchenbezogene und funktionale Expertise mit Finanz-, Rechnungslegungs- und Steuerkompetenz auf Big-Four-Niveau. Der Fokus liegt auf den tatsächlichen Werttreibern einer Transaktion und auf den Ursachen zentraler Deal-Themen. Als größte Transaktionsberatung außerhalb der Big Four begleitet A&M Private-Equity-Gesellschaften, Staatsfonds, Family Offices, Hedgefonds sowie strategische Käufer weltweit dabei, über den gesamten Investmentzyklus hinweg Wertpotenziale zu identifizieren und zu realisieren. Die Global Transaction Advisory Group von A&M umfasst mehr als 1.300 Fachleute in 45 Büros weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter AlvarezandMarsal.com.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandanten zugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germanyalvarezandmarsal.com/de

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