Wie ein Tech-Start-up aus Heilbronn plötzlich auf der größten Fußballbühne der Welt steht - OnePlayr bei den Globe Soccer Awards in Dubai

Heilbronn/Heidelberg/Dubai (ots)

Ein junges Tech-Start-up aus der Region Heilbronn/Heidelberg sorgt international für Aufsehen: OnePlayr, eine digitale Plattform für den Fußball-Breitensport, war offizieller Hauptpartner der Globe Soccer Awards 2025 in Dubai - und stand damit plötzlich auf einer Bühne, die sonst den größten Namen des Weltfußballs vorbehalten ist.

Vor rund 400 geladenen Gästen, darunter internationale Topstars wie Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal oder Paul Pogba, sowie einem weltweiten TV- und Social-Media-Publikum in über 42 Ländern, war OnePlayr nicht nur sichtbar vertreten, sondern übernahm auch eine zentrale Rolle im Programm: Das Start-up durfte einen der drei Hauptawards des Abends überreichen - die Auszeichnung für das beste Team der Welt, die an Paris Saint-Germain (PSG) ging.

Dass ein so junges Unternehmen diese Präsenz erhält, ist bemerkenswert. OnePlayr gilt bereits heute als eine der am schnellsten wachsenden Sport-Apps in der MENA-Region. Innerhalb weniger Monate nach dem Launch verzeichnete die Plattform über 200.000 Downloads und mehr als 100.000 aktive Nutzer. Der Erfolg basiert auf einem neuartigen Ansatz: OnePlayr verbindet Kurzvideo-Formate, Challenges, Community-Funktionen und Web3-Elemente und bietet damit vor allem dem Breitensport erstmals eine globale digitale Bühne.

"Unser Ziel ist es, Talenten, Fans und Vereinen außerhalb des Profifußballs Sichtbarkeit, Teilhabe und wirtschaftliche Perspektiven zu geben", sagt CEO und Gründer Fabio Murolo. "Dass wir dieses Konzept nun auf der größten Fußballbühne der Welt präsentieren durften, bestätigt unseren Weg eindrucksvoll."

Ein weiterer Meilenstein steht bereits bevor: OnePlayr startet aktuell in die Seed-Finanzierungsrunde, um das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen. Zudem plant das Unternehmen im ersten Quartal 2026 den Start seines eigenen Tokens, der künftig als Blockchain-basierte Währung innerhalb des OnePlayr-Ökosystems eingesetzt werden soll - für digitale Güter, Fan-Interaktionen und neue Monetarisierungsmodelle im Sport.

Der Auftritt bei den Globe Soccer Awards markiert damit nicht nur einen symbolischen Moment, sondern einen strategischen Wendepunkt: Ein regional verwurzeltes Start-up aus Baden-Württemberg entwickelt sich zunehmend zu einer globalen Marke im Web3-Sport-Ökosystem - mit Ambitionen weit über den Fußball hinaus.

