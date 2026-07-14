Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal: Bernd Oehring verstärkt die Bereiche Carve-out und Fusionsintegration im Private-Equity-Performance-Improvement-Team (PEPI)

N.Y./München (ots)

Ehemaliger Oliver-Wyman-Partner erweitert die europäische Expertise von A&M in den Bereichen Carve-out und Merger Integration

Weitere Investition in die europäische PEPI-Plattform zur Unterstützung von Private-Equity- und Unternehmenskunden bei komplexen Transaktionen und Wertsteigerungsprogrammen

Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) verstärkt seine Private Equity Performance Improvement (PEPI) Practice in Europa mit Bernd Oehring als Managing Director. Er wird von Deutschland aus das Carve-out- und Merger-Integration-Geschäft weiter ausbauen und Kunden entlang des gesamten Transaktionszyklus begleiten.

Die Ernennung folgt auf die Zugänge von Tom Parkinson und Sushank Agarwal als Managing Directors in London zu Beginn dieses Jahres und spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von A&M in den Ausbau seiner europäischen PEPI-Plattform wider. Ziel ist es, Private-Equity- und Unternehmenskunden bei Wertsteigerungsprogrammen und operativer Exzellenz noch umfassender zu unterstützen. Mit der Erweiterung des Teams stärkt A&M zudem seine Fähigkeit, komplexe Carve-outs, Merger-Integrationen und Transformationsprogramme europaweit aus einer Hand zu begleiten.

Bernd Oehring wechselt zu A&M und verfügt über langjährige Erfahrung in der operativen Beratung (Oliver Wyman), im Private-Equity-Investment (DEDIQ), im Value Creation Management (Senacor Technologies) sowie im Investment Banking (J.P. Morgan). Zuletzt war er Partner bei Oliver Wyman und dort für die europäische Corporate-M&A-Praxis mitverantwortlich. Sein Schwerpunkt liegt auf Carve-outs, Post-Merger-Integrationen sowie Strategie, Due Diligence, Value Creation und Performance Improvement. Er berät Unternehmen und Finanzinvestoren entlang des gesamten Transaktionszyklus - von der strategischen Planung bis zur operativen Umsetzung.

Innerhalb der PEPI-Praxis wird Bernd Oehring das Carve-out- und Merger-Integration-Team verstärken und seine umfassende Erfahrung in komplexen Transaktionen sowie Trennungs- und Integrationsprogrammen einbringen. Seine Ernennung erweitert die Fähigkeit von A&M, Kunden von der Strategieentwicklung und Due Diligence bis hin zur Umsetzung und nachhaltigen Wertsteigerung nach Abschluss einer Transaktion zu begleiten.

Dominic Orchard, Managing Director bei Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang:

"Carve-outs und Merger Integrationen sind oft entscheidende Weichenstellungen für die zukünftige Wertentwicklung eines Unternehmens. Bernd Oehrings umfassende Erfahrung wird unsere Fähigkeit, Kunden von der Strategieentwicklung und Due Diligence in der Frühphase bis hin zur operativen Umsetzung zu unterstützen, weiter stärken. Sein Neuzugang ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unserer europäischen Carve-out- und Merger-Integration-Expertise."

Steffen Kroner, Managing Direector und Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal, sagt: "Die Ernennung von Bernd Oehring spiegelt die anhaltende Dynamik unseres europäischen PEPI-Teams wider und unterstreicht unseren kontinuierlichen Fokus auf den Ausbau der Fachkompetenzen, die unsere Kunden benötigen. Seine Kombination aus strategischer Transaktionskompetenz und praktischer Erfahrung in der Wertschöpfung passt hervorragend zum ergebnisorientierten Ansatz von A&M und wird unsere Fähigkeit weiter stärken, Kunden dabei zu unterstützen, bei komplexen Transaktionen und Transformationsprogrammen Wertpotenziale zu erschließen."

"Der Ruf von A&M hinsichtlich operativer Exzellenz, einer von der Führungsspitze geleiteten Umsetzung und messbarer Ergebnisse ist auf dem Markt einzigartig. "Ich freue mich sehr, Teil der schnell wachsenden PEPI-Praxis zu werden, und bin gespannt darauf, zu ihrer weiteren Entwicklung beizutragen und vor allem die Kunden dabei zu unterstützen, nachhaltig Wert zu schaffen," freut sich Bernd Oehring auf seine neue Aufgabe.

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