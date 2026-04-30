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Spitzensport-Methoden für Unternehmen: Atemsessions steigern Fokus und mentale Gesundheit

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München (ots)

Nadine Härtinger bringt Entscheidungsstärke unter Druck - mit transformierenden Atemsessions und Impulsvortrag aus dem Leistungssport. Atemtechniken, die im Profisport zur mentalen Wettkampfvorbereitung, zur Aufarbeitung von Verletzungen und zur gezielten Leistungssteuerung eingesetzt werden, halten Einzug in die Unternehmensführung. Nadine Härtinger, ICF Professional Certified Coach (PCC) und frühere Spitzensportlerin, verbindet transformierende Atemsessions mit einem Impulsvortrag aus ihrer Karriere im Leistungssport. Über die Sport Speaker GmbH (München) richtet sie das Format ab 2025 an Unternehmen, Führungsteams und HR-Verantwortliche im deutschsprachigen Raum. Härtinger war zehn Jahre Profisportlerin im Wakeboarden und Snowboarden. Sie gewann den Deutschen Meistertitel in beiden Disziplinen. 2016 gewann sie bei der IWWF Wakeboard-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille in der Kategorie Masters Ladies sowie mit Team Deutschland den Weltmeistertitel in der Teamwertung. Als erste hauptamtliche Olympiastützpunkt-Trainerin für Snowboard Freestyle im Nachwuchsbereich in Deutschland nahm sie eine Pionierrolle ein: Sie trainierte D-, D/C- und C-Kader-Athleten von Snowboard Bayern/Snowboard Verband Deutschland, erkannte systematisch Talente und baute das sportliche Nachwuchssystem der Disziplin maßgeblich mit auf. Vier ihrer damaligen Schützlinge nahmen an den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien teil. "Was im Leistungssport längst Standard ist, wird in Unternehmen noch kaum trainiert: die Fähigkeit, den eigenen mentalen Zustand auch unter Druck gezielt zu steuern", sagt Härtinger. "Genau das ist es, was Führungskräfte und Teams heute brauchen - und genau das lässt sich mit den richtigen Methoden entwickeln." Anders als funktionale Atemübungen setzen die von ihr angeleiteten transformierenden Atemsessions auf tiefergehende Prozesse, die das autonome Nervensystem direkt beeinflussen. Studien belegen, dass kontrollierte Atemtechniken Stressmarker wie Cortisol senken und gleichzeitig die Herzratenvariabilität steigern - ein anerkannter Marker für Resilienz (Zaccaro et al., 2018, Frontiers in Human Neuroscience). Für Unternehmen bedeutet das konkret: sinkende Fehlzeiten, mehr Fokus und kognitive Klarheit, Entscheidungsstärke unter Druck, gesteigerte Innovationsfähigkeit und eine nachhaltig geförderte mentale Gesundheit der Belegschaft. Dass solche Ansätze im Unternehmenskontext wirken, zeigen Erfahrungen großer Konzerne: Google entwickelte mit "Search Inside Yourself" eines der bekanntesten Achtsamkeitsprogramme der Wirtschaft, das Atemübungen, emotionale Intelligenz und Neurowissenschaften verbindet. SAP führte ein vergleichbares Programm ein - eine interne Studie mit rund 4.800 Mitarbeitern belegte sinkende Fehlzeiten und einen Return on Investment von 200 Prozent. Das halbtägige Format setzt sich zusammen aus einem Impulsvortrag zur Emotionssteuerung - "Steuerst du deine Emotionen, oder steuern sie dich?" - sowie mentalem Leistungsaufbau und Umgang mit Druck, ergänzt durch eine angeleitete transformierende Atemsession. Das Angebot lässt sich im Anschluss als fortlaufendes Präventionsprogramm in den Unternehmensalltag integrieren. Der Vertrieb über die Sport Speaker GmbH sichert dabei Reichweite und Glaubwürdigkeit im Hochleistungssegment. Über INNprogress & INNER Progress GmbH Die INNprogress & INNER Progress GmbH wurde 2024 von Nadine Härtinger gegründet und hat ihren Sitz in Oberaudorf. Das Unternehmen verbindet Erkenntnisse aus dem Spitzensport, der Führungskräfteentwicklung und körperbasierten Methoden. Härtinger ist ICF Professional Certified Coach (PCC), studierte Personal- und Organisationswissenschaftlerin, Breathwork-Facilitatorin und frühere Profisportlerin im Wakeboarden und Snowboarden. Als erste hauptamtliche Olympiastützpunkt-Trainerin für Snowboard Freestyle im Nachwuchsbereich in Deutschland entwickelte sie Kaderathleten und baute das nationale Nachwuchssystem der Disziplin mit auf. Zu den Kernleistungen zählen Impulsvorträge, transformierende Atemsessions sowie Talent- und Führungskräfteentwicklung mit einem Schwerpunkt auf Female Leadership. Härtinger ist Mitglied der Sport Speaker GmbH, Deutschlands führendem Redner-Netzwerk aus Olympiasiegern, Weltmeistern und Champions. Weitere Informationen: www.innprogress.de Buchungsanfragen: www.sport-speaker.com

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