Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal gewinnt Dr. Michael Pesch als Managing Director für Corporate Transformation Services

München (ots)

A&M gewinnt erfahrenen Experten für Transformation, Restrukturierung und Performance Improvement

Dr. Michael Pesch bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Umsetzung komplexer Wertsteigerungsprogramme mit

Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) baut sein Team im Bereich Corporate Transformation Services (CTS) in Deutschland aus und ernennt Dr. Michael Pesch zum Managing Director. Dr. Pesch bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Transformation, Restrukturierung und Performance Improvement mit und wird Unternehmen sowie Private-Equity-Investoren bei der Umsetzung komplexer Veränderungs- und Wertsteigerungsprogramme begleiten.

Dr. Pesch verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Begleitung komplexer Transformations- und Restrukturierungsprogramme. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Umsetzung von Wertsteigerungsinitiativen, strategischen, operativen und finanziellen Restrukturierungen sowie der nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensperformance. Darüber hinaus gilt er als ausgewiesener Experte für die Optimierung von Support-Funktionen und die erfolgreiche Gestaltung von Reorganisationen im mitbestimmten Umfeld.

Im Laufe seiner Karriere hat Dr. Pesch mehr als 50 Unternehmen in Europa, den USA und dem Nahen Osten begleitet. Seine Erfahrung umfasst unter anderem die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Stahlindustrie, Hightech-Unternehmen, sowie die Pharma- und Chemiebranche. Zu seinen Projekten zählen groß angelegte Transformationsprogramme mit Einspar- und Wertsteigerungspotenzialen in Milliardenhöhe sowie die Begleitung komplexer Refinanzierungs- und Restrukturierungssituationen.

Vor seinem Wechsel zu Alvarez & Marsal war Dr. Pesch Partner bei Bain & Company und gehörte in der DACH-Region zum Leadership-Team der Performance Improvement Practice. Zuvor war er Partner bei McKinsey & Company und dort unter anderem im Bereich Recovery & Transformation Services tätig.

"Mit Michael Pesch gewinnen wir einen Experten, der unsere Kompetenzen insbesondere in den Bereichen ganzheitliche Transformation, Restrukturierung sowie Kosten- und Leistungsoptimierung gezielt weiter verstärkt", sagt Patrick Siebert, Managing Director und Co-Head Deutschland bei A&M. "Seine langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Strategie, operativer Umsetzung und finanzieller Performance schafft einen klaren Mehrwert für Kunden und Investoren."

"Viele Unternehmen befinden sich in einer Phase tiefgreifender Veränderung. Steigende Kosten, technologischer Wandel und zunehmender Wettbewerbsdruck erfordern fundierte und zugleich nachhaltige Entscheidungen. Mein Fokus liegt darauf, gemeinsam mit Managementteams wirksame Lösungen umzusetzen, die die Grundlage für langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit schaffen. A&M steht für einen praxisnahen Ansatz - das ermöglicht es mir, Kunden nicht nur bei der Entwicklung von Konzepten, sondern vor allem auch bei deren Umsetzung zu begleiten", kommentiert Dr. Michael Pesch seine neuen Aufgaben.

Bildmaterial finden Sie hier.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/de

Folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.

Original-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuell