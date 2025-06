Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal erweitert Praxis für Infrastruktur- und Kapitalprojekte in der DACH-Region sowie in Spanien

N.Y./München (ots)

Mit den Neuzugängen als Managing Director Matthias Laue in Hamburg und Gabriel Valtueña-Ramos in Madrid setzt A&M sein strategisches Wachstum in der EMEA-Region fort.

Alvarez & Marsal, (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von zwei neuen Managing Directors bekannt. Sie werden ab sofort das wachsende Team im Bereich Infrastruktur- und Kapitalprojekte (A&M INFRA) verstärken. In Hamburg übernimmt Matthias Laue die Leitung des Bereichs für die DACH-Region und Gabriel Valtueña-Ramos wird von Madrid aus Projekte auf der iberischen Halbinsel leiten.

Matthias Laue hat über 30 Jahre Erfahrung in der Transaktionsberatung und Mediation in den Bereichen Strom, Wärme und Gas. Er kommt von AFRY Management Consulting, wo er 15 Jahre lang als Global Head of Transaction Advisory und Head of Dispute Resolution erfolgreich tätig war. Laue war Berater bei zahlreichen wegweisenden Transaktionen (Markt-, Handels-, Regulierungs- sowie technische und ESG-Due-Diligence-Prüfungen) auf den europäischen Strom-, Wärme- und Gasmärkten. Zudem war er Sachverständiger in einer Vielzahl von hochkarätigen Streitfällen. Gestartet hat der anerkannte Energieexperte seine Karriere in Fach- und Führungspositionen bei Fortum Oil & Gas und ExxonMobil.

Matthias Laue kommentiert seine neue Aufgabe wie folgt: "Ich freue mich sehr Teil des A&M Infra-Teams zu sein, da die A&M-Plattform in Europa ein sehr erfolgreiches Wachstumsmodell verfolgt. Mein Ziel ist es, unsere Kunden durch M&A, Wachstumsstrategien und Streitbeilegung beim Schaffen neuer Mehrwerte aktiv zu unterstützen."

A&M INFRA wächst weltweit angesichts steigender Nachfrage

Mit den Besetzungen von Matthias Laue und Gabriel Valtueña-Ramos reagiert A&M auf die steigende Nachfrage von Kunden in beiden Regionen nach branchenspezifischer operativer Führung entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Infrastrukturbereich, darunter Energie, Transport, Bauwesen und öffentlich-private Partnerschaften (PPPs). Sowohl DACH als auch die iberische Halbinsel sind etablierte Kernmärkte von A&M. Bereits im vergangenen Jahr hat A&M INFRA seine globale Expansion unter anderem in Indien, Saudi-Arabien, Großbritannien und den USA vorangetrieben.

Marcos Ganut, Managing Director und Global Head of Infrastructure and Capital Projects bei A&M, sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, die weitere Expansion von A&M INFRA in Europa bekannt zu geben. Matthias Laue ist ein ausgewiesener Experte mit einem ausgezeichneten Verständnis der gesamten Energiewertschöpfungskette. Gabriel Valtueña-Ramos hat Industriekunden weltweit bei der Definition und der Umsetzung ihrer strategischen Pläne erfolgreich unterstützt. Beide sind herausragende Fachleute, die unsere Präsenz und Kompetenzen in diesen Märkten entscheidend stärken werden."

