BACARDÍ bringt Sommervibes in die Winterzeit - mit der BACARDÍ x On Vacation Kollektion

Hamburg

BACARDÍ® und On Vacation setzen ein Zeichen: Dafür, dass der Sommer nicht vorbei sein muss! Denn mit der limitierten BACARDÍ x On Vacation Capsule Collection werden die dunklen Monate zum Highlight - mit farbenfrohen Prints und lebendigen Designs, ganz nach dem Motto "Do What Moves You". Es ist das erste Mal, dass die Rum-Marke mit einem deutschen Streetwear-Label zusammenarbeitet.

Mitten in der kalten, grauen und dunklen Jahreszeit hat sich BACARDÍ nach dem Motto "Do What Moves You" mit dem Modelabel On Vacation zusammengetan, um Menschen zu inspirieren. Die daraus entstandene limitierte BACARDÍ x On Vacation Capsule Collection ermutigt dazu, sich auch im Winter mit sommerlichen Designs zu umgeben und das zu tun, was einen bewegt.

Die Capsule Collection und die exklusive BACARDÍ Bundle Box sind ab dem 20.11.2024 online erhältlich.

Zeit für eine tropische (Mode-)Auszeit: Der exotische Trend ist so groß wie eh und je, und wird mit Rezepten, Interieur oder Mode zelebriert.[1] BACARDÍ, die meistausgezeichnete Rum-Marke der Welt, hat sich mit dem Berliner Modelabel On Vacation zusammengetan, um eine limitierte Capsule-Kollektion auf den Markt zu bringen, die zu jeder Jahreszeit für gute Laune sorgt.

Inspiriert von karibischen Wurzeln von BACARDÍ und dem Engagement von On Vacation für ganzjährige Urlaubsstimmung, ermutigt die Kollektion jeden, sich dem "Do What Moves You"-Spirit hinzugeben. Mit bequemen Passformen und hochwertigen Materialien bietet die Kollektion eine Reihe von Must-Haves wie T-Shirts, Hoodie, Socken und einer Kappe. Und die Designs? Die sind eine Hommage an die karibische Herkunft von BACARDÍ: Mit den farbenfrohen und modernen Motiven der Cocktail-Klassiker Mojito und BACARDÍ&Coke sowie dem Slogan 'Do What Moves You' bringt die Kollektion zusammen, was beide Marken ausmacht.

"BACARDÍ ist mehr als nur ein Rum; es ist eine Einladung, sich auszudrücken und mit Menschen zu connecten während man den eigenen Weg geht. Denn BACARDÍ möchte Menschen inspirieren, sich selbst treu zu bleiben. In der Collaboration mit On Vacation kommen nicht einfach nur zwei Marken zusammen - hier entsteht eine Synergie aus mutigem Style, Leidenschaft für Musik und Tanz, mitreißender Energie und einem starkem Gemeinschaftsgefühl," so Tjalling Simoons, Regional Brand Director of Europe bei BACARDÍ Rum.

Genau aus diesem Grund war mit On Vacation schnell der richtige Kooperationspartner gefunden. Die 2016 gegründete Marke setzt auf den trendigen Vintage-Look. Der Ansatz der Marke: das Leben genießen, als wäre man im Urlaub. Egal, wo man ist - und egal, zu welcher Jahreszeit: Inspirierende Fashionpieces bringen Urlaubsstimmung in den Alltag. "Das Ziel von On Vacation ist es, positive Emotionen zu wecken und die Menschen in Urlaubsstimmung zu versetzen. Für uns steht BACARDÍ für die Freiheit, sich selbst auszudrücken - deshalb ergänzen sich die Marken so gut. Die entstandene Kollektion ist der beste Beweis für dieses perfekte Zusammenspiel", sagt Ulrich Hasselmann, Gründer und Geschäftsführer von On Vacation Club.

Für mehr Summer-Gefühl unterm Weihnachtsbaum: BACARDÍ® x On Vacation Limited-Edition Collection

T-Shirts - 49,99 EUR

Hoodie - 99,99 EUR

Socken - 14,99 EUR

Kappe - 39,99 EUR

Ein Klassiker mit Twist: BACARDÍ hat für die Kollektion auch ein exklusives Cocktailrezept entwickelt - den Mojito Royale, der den beliebten Klassiker auf ein ganz neues Niveau hebt und damit zum perfekten Getränk für festlichere Anlässe wird.

Zutaten:

50 ml BACARDÍ Carta Blanca

25 ml Limettensaft

10 Minzblätter

5 Trauben

2 TL weißer Rohrzucker oder 15 ml Rohrzuckersirup

25 ml MARTINI Prosecco

Würfeleis oder Crushed Eis

Deko: Minzzweig & Trauben

Zubereitung: Trauben, Limetten & Zucker(-sirup) in ein großes Longdrink-Glas geben und Zutaten mit einem Stößel zerdrücken. Minzblätter mit einem Barlöffel zerdrücken, Minze vorsichtig unter die Zutaten heben. BACARDÍ Carta Blanca dazu geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Alles gut durchmischen und dann mit MARTINI Prosecco toppen. Vorsichtig unterheben, mit Eis auffüllen und mit Minze und Trauben garnieren.

[1] Pinterest Predicts: 2024 Trends: https://business.pinterest.com/de/pinterest-predicts/2024/tropic-like-its-hot/

Über BACARDÍ® Rum - der meistgepriesene Rum der Welt

Im Jahr 1862 revolutionierte der Gründer Don Facundo Bacardí Massó in Santiago de Cuba die Spirituosenindustrie, als er einen leichten Rum mit einem besonders weichen Geschmack kreierte - BACARDÍ. Der einzigartige Geschmack des BACARDÍ-Rums inspirierte Cocktail-Pioniere zur Erfindung einiger der berühmtesten Rezepte der Welt, darunter der BACARDÍ Mojito, der BACARDÍ Daiquiri, der BACARDÍ Cuba Libre, die BACARDÍ Piña Colada und der BACARDÍ Presidente. BACARDÍ Rum ist die weltweit am häufigsten ausgezeichnete Spirituose mit mehr als 1.000 Auszeichnungen für Qualität, Geschmack und Innovation. Heute ist die Karibikinsel Puerto Rico die Heimat von BACARDÍ-Rum, wo er in Handarbeit hergestellt wird, um sicherzustellen, dass der Geschmack heute noch der gleiche ist wie damals, als er 1862 zum ersten Mal gemischt wurde. www.bacardi.com

Die Marke BACARDÍ ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

LEIDENSCHAFTLICH LEBEN. DRINK RESPONSIBLY.

