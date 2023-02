Bacardi GmbH

Zum internationalen Bartender Day: Bombay Sapphire launcht deutschlandweite Flavour Blaster Challenge und feiert die Kreativität von Bartendern mit dem Citron Pressé

Hamburg (ots)

Nach dem Dry January sehnen wir uns wieder nach kreativen Erfrischungen. Was wir oft vergessen: Hinter jedem leckeren und überraschenden Cocktail und Longdrink steckt ein kreativer Bartender. Anlässlich des internationalen Bartender Tags am 24. Februar zelebriert die weltbekannte Ginmarke BOMBAY SAPPHIRE die Kreativität und das Talent von Bartendern. Dazu arbeitet BOMBAY SAPPHIRE mit seinen On-Trade-Partner:innen zusammen und ruft zur Flavour Blaster Challenge auf. Ausgewählte Bars und Restaurants servieren im Februar Citron Pressé Longdrinks und Cocktails mit einer aufregenden Bubble. Das Ziel: Make it pop!

Dennis Prüser, Brand Manager BOMBAY DACH: "Mit der Flavour Blaster Challenge nutzen wir die enge Verbundenheit zu unseren On-Trade Partner:innen und schaffen gemeinsam mit ausgewählten Bars und Bartendern in Deutschland ein besonderes BOMBAY Erlebnis. Menschen sehen sich nach Inspiration im Alltag und treffen sich auf Drinks, um etwas zu feiern und Lebensfreude zu spüren. Mit der Flavour Blaster Challenge setzen wir für diese besonderen Moment das Gewisse etwas und geben dem handwerklichen Geschick der Bartender ihren großen Auftritt."

Marcel Baumann, BOMBAY Trade Ambassador und ehemaliger Bartender: "Ich freue mich sehr, wenn das Handwerk und das Talent von Bartendern in den Vordergrund gerückt wird. Gerade die letzten Jahre waren für viele nicht leicht und ich finde, dass der künstlerische Aspekt des Jobs nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Umso schöner zu sehen, dass wir mit der Bombay Aktion dem wieder Raum geben."

Neugierig geworden? Die Ergebnisse der Challenge könnt ihr unter dem Hashtag #BombayBubbles verfolgen. Oder bei den teilnehmenden On-Trade-Partner:innen vorbeischauen:

Au Quai, Kaistr. 18, 40221 Düsseldorf

IRON, Schaafenstr. 45, 50676 Köln

Pelican, Am Brunnenhof 2-4, 22767 Hamburg

Vox Bar, Marlene Dietrich Platz 2, 10785 Berlin

Zephyr Bar, Baaderstr. 68, 80469 München

BOMBAY Citron Pressé steht für Authentizität, Qualität und natürliche Zutaten. Mit seinen hellen, spritzigen Zitrusnoten, hergestellt aus einer 100 % natürlichen Fruchtinfusion ohne Zuckerzusatz, interpretiert BOMBAY Citron Pressé die Flavoured-Gin-Kategorie neu und inspiriert zu kreativen Abwandlungen klassischer Cocktails. Der perfekte Gin für eine Challenge, bei der es darum geht, aufregende, inspirierende Momente zu schaffen, denn mit dem Citron Pressé ebnet BOMBAY SAPPHIRE auch in der Herstellung neue Wege: Anstatt künstliche Zusatzstoffe oder Zucker nach der Destillation hinzuzufügen, enthält BOMBAY Citron Pressé handgepflückte mediterrane Zitronen. Diese werden früh in der Saison geerntet, um die hellen, spritzigen Zitrusnoten in ihrer ganzen Lebendigkeit einzufangen, bevor sie handgeschält und konzentriert werden - für eine 100% natürliche Fruchtinfusion. Diese Fruchtinfusion wird dann mit dem dampfinfusionierten London Dry Gin kombiniert, der die Essenz der Zitronen perfekt ausbalanciert und gleichzeitig die lebhafte Wachholdernote des Gins bereichert. So entsteht ein ausgeprägter, natürlicher Geschmack und eine natürliche Farbe ohne künstliche Süßstoffe.

Die Flavour Blaster Challenge hat dich inspiriert? Auch zuhause können Bartender to be den Citron Pressé genießen und klassischen Cocktails einen aufregenden Twist verleihen:

Pressé Tom Collins

Zutaten

50 ml Bombay Citron Pressé

15 ml frisch gepresster Zitronensaft

10 ml Zuckersirup

75 ml Soda Water

1 Zitronenspalte

Zubereitung

Eiswürfel in ein Highball-Glas geben.

50 ml Bombay Citron Pressé hinzugeben.

Zitronensaft und Zuckersirup hinzufügen.

Mit 75ml Soda Water auffüllen.

Umrühren und mit einer Zitronenspalte garnieren.

Weitere Informationen unter: www.bombaysapphire.com/de/de

VERANTWORTUNGSVOLLER GENUSS AB 18.

