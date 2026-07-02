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NAVAX stärkt Marktposition in Deutschland durch Übernahme von Kindermann TCV

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Wien/Berlin (ots)

Ausbau des Business-Solutions-Geschäfts mit Fokus auf AI im Zuge des konsequenten Wachstumskurses

Die NAVAX Unternehmensgruppe setzt ihren Wachstumskurs im DACH-Raum konsequent fort und übernimmt den Berliner Microsoft-Dynamics-Partner Kindermann TCV. Mit dieser Akquisition stärkt NAVAX gezielt seine Präsenz in Deutschland und erweitert sein Portfolio im Bereich Business Solutions.

Die Übernahme ist Teil der strategischen Ausrichtung von NAVAX: Durch gezielte Akquisitionen baut das Unternehmen seine Position als Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum aus.

Kindermann TCV verfügt über eine etablierte Kundenbasis sowie langjährige Erfahrung im Microsoft-Umfeld. Mit der Integration werden sämtliche Kunden in die Betreuung der NAVAX Gruppe übernommen. Ein Kernteam bleibt erhalten, um Kontinuität und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit sicherzustellen.

Für die bestehenden Kunden von Kindermann TCV bedeutet dieser Schritt vor allem Stabilität und zusätzliche Entwicklungsperspektiven: Vertraute Ansprechpartner bleiben bestehen, während im Hintergrund das umfassende Leistungsportfolio der NAVAX Unternehmensgruppe zur Verfügung steht. Dieses reicht von ERP- und CRM-Lösungen bis hin zu modernen Business Applications mit integrierten AI-Funktionalitäten.

„Mit der Integration von Kindermann TCV stärken wir unsere Präsenz in Deutschland. Unser Anspruch ist es, bestehende Kundenbeziehungen langfristig weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Potenziale durch unser erweitertes Leistungsangebot zu erschließen“, erklärt Oliver Krizek, Gründer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe.

Auch auf Seiten von Kindermann TCV wird der Zusammenschluss als klarer nächster Schritt gesehen: „Mit NAVAX haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere Kunden in ein erweitertes technologisches Umfeld zu führen. Die Einbindung in die Gruppe schafft eine starke Basis, um bestehende Lösungen gezielt zu ergänzen und neue Impulse, insbesondere im Bereich datenbasierter Anwendungen und moderner AI-Lösungen, umzusetzen“, so Andrea Kindermann, Mitgründerin der Kindermann TCV.

Über NAVAX:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Financial Services, Produktion, Bau, Handel und Professional Services arbeiten mehr als 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kunden. Über 600 zufriedene Unternehmenskunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Relationship Management (CRM) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

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