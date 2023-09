NAVAX Unternehmensgruppe

Diane Szauer ist neuer Head of Group HR bei NAVAX

Wien/München (ots)

Seit Juli ist Diane Szauer (49) neuer Head of Group HR bei der NAVAX Unternehmensgruppe und löst damit Margarete Tipka ab, die sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt. Die gebürtige Wienerin verantwortet die Human Resources Agenden der Unternehmensgruppe.

Erste Berufserfahrungen hat die sportliche Vielleserin, nach der Prüfung zur Pharmareferentin, in der Pharma Branche im Vertrieb als Sales Representative bei Bayer Austria und Merck Sharp & Dohme (MSD) gesammelt.

Neben ihrem sozialwissenschaftlichen Studium an der Universität Wien hat Szauer dann den Einstieg in die HR-Branche als HR-Manager bei Szauer & Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH gemacht, wo sie fünf Jahre lang Mitglied des Managementteams war. Danach folgten neun Jahre bei Mazars Austria, ein internationales Beratungsunternehmen, als Head of Human Resources, wo die Mutter einer Tochter neben der HR-Abteilungs- und Teamleitung auch die ESG Agenden inne hatte und ebenfalls Mitglied des Managementteams war. Betreut wurden Beratungstalente im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, IT und Nachhaltigkeitsmanagement. Jetzt wird Szauer ihre mehr als vierzehnjährige HR-Erfahrung in Expertenorganisationen im Dienstleistungssektor bei NAVAX einbringen. Auch die unlängst abgeschlossene Ausbildung zum Business Mental Coach wird ihr bei ihrer neuen Aufgabe zugutekommen.

„Ich freue mich darauf, meine umfassende Erfahrung und mein Wissen nun bei NAVAX einzusetzen, da sich die Unternehmensgruppe in einer interessanten Entwicklungsphase befindet. Eine meiner Aufgaben wird sein, die HR-Strukturen und -Prozesse auf Gruppen-Level anzuheben und für die weitere Unternehmensentwicklung auszurichten, was eine sehr spannende Aufgabe für mich darstellt. In einem Unternehmen, das andere Firmen bei der Digitalisierung und damit auch am Weg zum modernen Arbeitsplatz unterstützt, selber an einer modernen Unternehmens- und Führungskultur mitzuwirken, ist ein faszinierender Aspekt. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die People Experience ins Zentrum der HR-Arbeit stellen mit dem Ziel, eine inspirierende Arbeitsumgebung zu schaffen, um den erfolgreichen Expansionskurs von NAVAX fortzuführen“, fasst Diane Szauer ihre neue Rolle als Head of Group HR bei der NAVAX Unternehmensgruppe zusammen.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau, Handel und Professional Services arbeiten mehr als 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kunden. Über 1.000 zufriedene Unternehmenskunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwenderinnen und Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

