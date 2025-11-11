Western Union

Western Union gibt mittelfristigen Finanzausblick auf seinem Investor Day bekannt und stellt seine Beyond-Strategie vor

Umsatz soll in den nächsten drei Jahren um 20 Prozent auf 5 Mrd. USD steigen (Mittelwert der Prognose)

Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) soll in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent auf 2,30 USD wachsen (Mittelwert der Prognose)

Umsetzung einer Digital-First-Strategie zur Schaffung eines globalen, zweiseitiges Finanzdienstleistungsnetzwerks

Das Segment Consumer Services soll weiterhin zweistellig wachsen

Die Western Union Company (NYSE: WU) ("Western Union" oder das "Unternehmen") hielt am 6. November in New York City ihren Investor Day ab. Das bereits angekündigte Event umfasst Präsentationen des Führungsteams sowie einen Überblick über die strategische Ausrichtung und Wachstumspläne des Unternehmens. Zudem stellte Western Union seinen mittelfristigen Finanzausblick vor.

"Unsere Vision ist es, Menschen weltweit Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen", sagte Devin McGranahan, President und CEO von Western Union. "In den vergangenen drei Jahren haben wir uns zu einem Digital-First-Unternehmen entwickelt - gestützt von unserem Einzelhandelsnetzwerk. Wir unterstützen unsere Kund:innen heute weit über den klassischen Geldtransfer hinaus, aufbauend auf unserer marktführenden Plattform."

McGranahan weiter: "Ein Blick nach vorn zeigt uns, dass wir einen Umsatzanstieg bis 2028 um 20 Prozent auf 5 Milliarden USD erwarten. Wir verfolgen eine konsequente Digital-First-Strategie, die das Wachstum über alle Kanäle, Regionen und Produkte hinweg vorantreibt, um den wachsenden finanziellen Anforderungen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden."

Dreijahresausblick

Zudem stellte Western Union während der Veranstaltung die Grundlage für das nächste Kapitel in seiner Unternehmensentwicklung vor: Beyond.

Beyond geht über die Erwartungen von Kund:innen und Agent:innen sowie über die traditionellen Definitionen von Überweisungen hinaus und umfasst eine Erweiterung des Digital Asset Network und der USDPT-Strategie für Stablecoins des Unternehmens. Western Union wird seine mittelfristigen Finanzprognosen bekannt geben, die seine neue langfristige Strategie widerspiegeln. Das Unternehmen erwartet für 2028 Folgendes:

Umsatz Prognose 2028: 4,8 - 5,3 Mrd. USD

Bereinigter EPS* Prognose 2028: 2,15 - 2,45 USD

* Das Unternehmen stellt keine quantitative Überleitung zwischen prognostiziertem bereinigtem Gewinn je Aktie und dem nach GAAP ausgewiesenen Gewinn je Aktie bereit, da es aufgrund der Variabilität, Komplexität und begrenzten Sichtbarkeit der Anpassungspositionen, die aus den prognostizierten Gewinnen pro Aktie ausgeschlossen würden, nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist, bestimmte Überleitungspositionen zuverlässig zu berechnen. Zu diesen Posten gehören unter anderem: Abfindungskosten, Akquisitions-,Trennungs- und Integrationskosten, Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten im Zusammenhang mit Akquisitionen, nicht zahlungswirksame steuerliche Auswirkungen der internationalen Umstrukturierung des Unternehmens sowie mit diesen Anpassungen verbundene Ertragsteuern. Die Variabilität dieser Posten könnte erhebliche Auswirkungen auf die künftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben.

Investor Day 2025 - Webcast

Ein Aufzeichnung des Webcasts und die Präsentationsunterlagen sind verfügbar unter: https://ir.westernunion.com

Safe-Harbor-Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlichvon den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Begriffe wie "erwartet", "beabsichtigt", "strebt an", "geht davon aus", "schätzt", "Leitlinien", "bietet Leitlinien", "bietet Ausblick", "prognostiziert", "konzipiert für" und andere ähnliche Ausdrücke oder Zukunfts- oder Konditionalverben wie"könnte", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und "möglicherweise" sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen.

Leser:innen dieser Pressemitteilung von The Western Union Company (das "Unternehmen", "Western Union", "wir", "unser" oder "uns") sollten sich nicht ausschließlich auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und alle Unsicherheiten und Risiken berücksichtigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in unseren nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Die Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Mögliche Ereignisse oder Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Handelsstörungen oder ein deutlich verlangsamtes Wachstum oder Rückgänge in den Bereichen Geldtransfer, Zahlungsdienstleistungen und anderen Märkten, in denen wir tätig sind; Unterbrechungen der Migrationsströme oder andere Ereignisse wie Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Veränderungen aufgrund politischer Entscheidungen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen wichtigen Märkten, Unruhen, Krieg, Terrorismus, Naturkatastrophen oder Leistungsausfälle unserer Banken, Kreditgeber, Versicherer oder anderer Finanzdienstleister; Unfähigkeit, im Geldtransfer- und Zahlungsdienstleistungssektor effektiv zu konkurrieren, unter anderem in Bezug auf digitale, mobile und internetbasierte Dienste, Kartenverbände und kartenbasierte Zahlungsanbieter sowie mit digitalen Währungen, einschließlich Kryptowährungen; geopolitische Spannungen, politische Bedingungen und damit verbundene Maßnahmen, einschließlich Handelsbeschränkungen, Zölle und staatliche Sanktionen; Verschlechterung des Kundenvertrauens in unser Geschäft; Unfähigkeit, unser Agentennetzwerk und unsere Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, neue Technologien einzuführen; das Ausbleiben der erwarteten finanziellen Vorteile aus Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen, Entscheidungen zur Änderung unseres Geschäftsmixes; Wechselkursrisiken; Änderungen der Steuergesetze oder deren Auslegung sowie ungünstige Lösungen von Steuerstreitigkeiten; Cybersicherheitsvorfälle, die unsere Systeme oder die unserer Lieferanten oder anderer Dritter betreffen; Einstellung oder Mängel verschiedener Dienstleistungen, die uns von Drittanbietern bereitgestellt werden; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus Umstrukturierungsmaßnahmen zu realisieren; unsere Fähigkeit, qualifizierte Schlüsselkräfte zu gewinnen und zu halten; das Versäumnis, Kredit- und Betrugsrisiken durch unsere Vertreter, Kunden und Verbraucher zu managen; nachteilige Ratingmaßnahmen durch Ratingagenturen; unsere Fähigkeit, unsere Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und uns gegen potenzielle Ansprüche wegen Verletzung geistigen Eigentums zu verteidigen; wesentliche Veränderungen des Marktwerts oder der Liquidität der von uns gehaltenen Wertpapiere; Beschränkungen durch unsere Schuldenverpflichtungen; Haftungsansprüche oder Geschäftsverluste aufgrund der Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie deren regulatorischer oder gerichtlicher Auslegung durch uns, unsere Vertreter oder deren Untervertreter; erhöhte Kosten oder Geschäftsverluste aufgrund von regulatorischen Initiativen und Änderungen von Gesetzen, Vorschriften sowie Branchenpraktiken und -standards; Entwicklungen aufgrund von staatlichen Untersuchungen und Vergleichsvereinbarungen mit oder Untersuchungen oder Durchsetzungsmaßnahmen durch Aufsichtsbehörden und andere Behörden; Verbindlichkeiten aus Rechtsstreitigkeiten; Nichteinhaltung von Vorschriften und sich weiterentwickelnden Branchenstandards im Bereich Datenschutz; Nichteinhaltung von Verbraucherschutzgesetzen; Auswirkungen von Gesetzen über nicht beanspruchtes Eigentum oder deren Auslegung oder Durchsetzung; Nichteinhaltung von Betriebskapitalanforderungen; Änderungen von Rechnungslegungsstandards, -vorschriften und -auslegungen; sowie andere unvorhergesehene Ereignisse und die Fähigkeit des Managements, diese und andere Risiken zu erkennen und zu steuern.

Über Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) engagiert sich weltweit dafür, Menschen zu unterstützen, die für sich, ihre Familien und ihre Gemeinschaften eine stabile finanzielle Zukunft aufbauen wollen. Unsere führenden grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geldtransfer-, Zahlungs- und digitalen Finanzdienstleistungen ermöglichen es Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen mit über 130 Währungen, sich mit Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Wallets und Karten sowie einem weltweiten Netz von Hunderttausenden von Niederlassungen zu vernetzen.Western Union verfolgt das Ziel, zugängliche Finanzdienstleistungen zu bieten, die Menschen und Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen.

