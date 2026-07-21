ROTE NASEN

ROTE NASEN Clowns unterstützen Resilienz von Bewohner:innen: Neue Studie über Clowninterventionen in der Langzeitpflege als Prävention

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

ROTE NASEN Deutschland e. V. war Teil einer dreijährigen Studie der Universität Flensburg zur nachhaltigen Wirkung von Clowninterventionen in der Langzeitpflege. Die Ergebnisse zeigen, dass Clownvisiten sich positiv auf das emotionale Wohlbefinden pflegebedürftiger Menschen auswirken.

Die von der AOK PLUS - Gesundheitskasse für Sachen und Thüringen - finanzierte kontrollierte Längsschnitt-Feldstudie wurde unter der Leitung von der Arbeitspsychologin Prof. Dr. Tabea Scheel federführend von Laura Korock in vier Pflegeeinrichtungen in Leipzig und Erfurt durchgeführt. Die Studie zeigt, dass Clownvisiten als präventive Intervention vor allem das emotionale Wohlbefinden von Bewohner:innen in der Langzeitpflege unterstützen. Nach einem Jahr entwickelten sich depressive Stimmung und Schlafqualität in der Interventionsgruppe günstiger als in der Kontrollgruppe. Nach zwei Jahren zeigte sich in der Interventionsgruppe zudem ein geringerer Rückgang der Resilienz. Die Ergebnisse legen nahe, dass Clownvisiten auch vulnerable Bewohner:innen emotional erreichen können und damit zu einer unterstützenden Atmosphäre im Pflegealltag beitragen.

Seit über zwei Jahrzehnten besuchen die Clowns von ROTE NASEN regelmäßig Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen und schaffen durch künstlerische Begegnungen Momente der Lebensfreude, des Kontakts und der Aktivierung. Die professionell ausgebildeten Künstler:innen begegnen den Bewohner:innen auf Augenhöhe und gehen ganz individuell auf ihre Bedürfnisse ein. Während der Clownvisite erleben die Bewohner:innen, dass sie trotz eingeschränkter geistiger oder körperlicher Fähigkeiten noch viel können und zu geben haben.

Die Ergebnisse der Studie wurde am 29.06.2026 im BMC Geriatrics unter dem Titel

"Clowning in care: long-term effectiveness of clown visits on residents' affect resilience, sleep quality and functionality" veröffentlicht. DOI: 10.1186/s12877-026-07874-0

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 96 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 95.900 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Weitere Infos über ROTE NASEN: www.rotenasen.de

Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell