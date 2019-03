ATHOS Immobilien AG

EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG

Gewinnverwendungsvorschlag

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Dividende von EUR 0,70 sowie Sonderdividende von EUR 0,50 vorgeschlagen Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 28.03.2019 Linz - In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 vom Aufsichtsrat festgestellt. Dieser ist auf der Homepage der ATHOS Immobilien AG (http://www.athos.at/investor.html [http://www.athos.at/ investor.html]) einsehbar. Aufgrund des stabilen Betriebsergebnisses werden Vorstand und Aufsichtsrat der am 03.06.2019 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.260.000,- (EUR 0,70 pro Aktie) sowie eine einmalige Sonderdividendenausschüttung in Höhe von EUR 900.000,- (EUR 0,50 pro Aktie) zur Gewinnverwendung vorschlagen. Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Rückfragehinweis: ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz, Mag. Sunhild Fries (Recht/Compliance), Tel.: 0732 / 604477-14 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: ATHOS Immobilien AG Waltherstraße 11 A-4020 Linz Telefon: 0732/60 44 77 FAX: 0732/60 44 77-23 Email: office@athos.at WWW: www.athos.at ISIN: AT0000616701 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: ATHOS Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell