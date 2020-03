Presse- und Informationszentrum Personal

Coronavirus - Bundeswehr stellt Assessments um

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Köln (ots)

Zum Schutz der Bewerberinnen und Bewerber sowie des eigenen Personals sind die Assessments und Prüfverfahren der Bundeswehr bis auf Weiteres ausgesetzt. Prüfverfahren für Reservistendienst Leistende finden weiter statt. Die Karriereberatung bieten wir per Telefon an.

Ab Mittwoch, 18. März 2020, finden in den bundesweiten Karrierecentern und dem Assessmentcenter für Führungskräfte der Bundeswehr keine Assessments und Prüfverfahren mehr statt. Die Regelung gilt auf unbestimmte Zeit. Für alle Bewerberinnen und Bewerber, die sich am heutigen Tage noch in einem Feststellungsverfahren befinden, wird das Assessment noch wie geplant durchgeführt. Alle bereits eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber werden umgehend über diese Maßnahme informiert und zu einem späteren Termin erneut eingeladen.

Ausgenommen von dieser Maßnahme ist die Eignungsfeststellung für Reservistendienst Leistende. Diese werden nach wie vor geprüft und aktiviert - gerade wegen Covid-19.

Weiter Informationen finden Sie unter: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/personal/bundeswehr-personal-corona

(Stand: 17.03.2020)

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Personal

Telefon: 0221 9571 4333

E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.org

http://www.personal.bundeswehr.de

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell