ACV Automobil-Club Verkehr

Neue Ausgabe der ACV PROFIL: Unterwegs in...

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Köln (ots)

Frankreich: Mit der Ausgabe 2/2026 seines Mitgliedermagazins begibt sich der ACV auf die Reise durch die beliebtesten Urlaubsziele seiner Mitglieder. Den Auftakt der Artikelserie machen unsere westlichen Nachbarn.

Die Titelstory des aktuellen Mitgliedermagazins des ACV Automobil-Club Verkehr beleuchtet das Mobilitätsverhalten in Frankreich. Doch mehr als 42.000 Kreisverkehre und über 3.500 fest installierte Blitzer sind nicht alles, was das Land Aufsehenerregendes zu bieten hat. Ob touristische Vielfalt entlang der Nationalstraßen oder das dichteste Campingnetz Europas, ein Urlaub zwischen Atlantikküste im Norden und Lavendelfeldern im Süden hält einige Überraschungen parat.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe:

Menschen: Dr. Sara Schiffer steuert die Geschäfte des Kölner LKW Vermieters hylane, der mit emissionsfreien Lastkraftwagen zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehr beitragen will.

Dr. Sara Schiffer steuert die Geschäfte des Kölner LKW Vermieters hylane, der mit emissionsfreien Lastkraftwagen zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehr beitragen will. Mobil: Toyota Aygo X, Opel Astra, Togg T10x und Mazda 6e im Test. Außerdem zwei elektrische Lastenräder im Vergleich und neue Caravan-Produkte zum Saisonstart.

Toyota Aygo X, Opel Astra, Togg T10x und Mazda 6e im Test. Außerdem zwei elektrische Lastenräder im Vergleich und neue Caravan-Produkte zum Saisonstart. Ratgeber: Spezialreifen für E-Autos und mit dem Rad zur Arbeit: Tipps und Tricks für mobile Menschen.

Spezialreifen für E-Autos und mit dem Rad zur Arbeit: Tipps und Tricks für mobile Menschen. Verkehrspolitik: Der ACV setzt sich beim Deutschen Verkehrsgerichtstag für die bundesweite Einführung sogenannter Handy-Blitzer ein und bezieht Stellung zum neue Förderprogramm der Bundesregierung für Elektroautos.

Der ACV setzt sich beim Deutschen Verkehrsgerichtstag für die bundesweite Einführung sogenannter Handy-Blitzer ein und bezieht Stellung zum neue Förderprogramm der Bundesregierung für Elektroautos. Wissen: Wasserstoffantrieb im Straßenverkehr - der ACV erklärt, wie es funktionieren kann.

Wasserstoffantrieb im Straßenverkehr - der ACV erklärt, wie es funktionieren kann. ACV News: Aufruf für die Mitgliederumfrage 2026 und Bewerbung für einen Ausflug mit dem Audi TT Youngtimer des Clubs ab sofort möglich.

Der ACV stellt die interaktiven Online-Versionen seines Mitgliedermagazins kostenlos und mit zusätzlichen Inhalten auf seiner Website zur Verfügung: PROFIL digital - Magazin des ACV.

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich - jeweils im März, Juni, September und Dezember.

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