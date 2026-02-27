FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Friedrich Merz spricht auf dem F.A.Z.-Kongress am 27. März 2026

Frankfurt am Main (ots)

Für den F.A.Z.-Kongress in Frankfurt hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt. Das Gespräch mit F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler ist für 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr geplant.

Der F.A.Z.-Kongress findet am 27. März 2026 im Kap Europa in Frankfurt am Main statt. Das Tagesprogramm bietet unter dem Leitmotiv "Zukunft gestalten" eine Vielzahl von Vorträgen und Diskussionen mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur.

Weitere Gäste des Kongresses werden sein:

Oliver Blume, CEO Volkswagen Group

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt

Dr. Stefan Schulte, CEO Fraport AG

Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Sönke Neitzel, Inhaber des Lehrstuhls für Militärgeschichte/Kulturgeschichte der Gewalt, Universität Potsdam

Prof. Dr. Antonio Krüger, CEO und Wissenschaftlicher Direktor, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH

Prof. Holger Hoos, Alexander-von-Humboldt-Professor für KI, RWTH Aachen

Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

Dr. Philipp Demandt, Direktor Städel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung

Sebastian Fitzek, Bestsellerautor

Matthias Matschke, Schauspieler und Autor

Christiane von Hardenberg, Kolumnistin, Bestsellerautorin und Gründerin der Wealth Academy

Christian Berkel, Schauspieler und Autor

Ernst Gerhardt, 104-jähriger und ehemaliger Frankfurter Stadtkämmerer

Prof. Dr. Gerd Kempermann, Arzt und Hirnforscher, Professor TU Dresden

Dr. Lorenz Meier, CEO und Co-Gründer, Auterion

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr (Einlass ab 8 Uhr) und endet um 19:45 Uhr mit einem Get-Together.

Der F.A.Z.-Kongress richtet sich an Abonnentinnen und Abonnenten, Leserinnen und Leser sowie an Medieninteressierte in ganz Deutschland. Details zu den Tickets und der Anmeldung sind unter www.fazkongress.de veröffentlicht.

Einige Vorträge werden am Kongresstag live auf FAZ.NET übertragen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Pressevertreter können sich hier bis 13. März 2026 akkreditieren. Die Kapazitäten sind begrenzt. Die F.A.Z. behält sich die Entscheidung über eine Akkreditierung vor.

Original-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell