ACV Automobil-Club Verkehr

Spendenaktion des ACV zu Weihnachten

Köln (ots)

Weihnachtszeit, Spendenzeit! Eine außergewöhnliche Spendenaktion hat der ACV Automobil-Club Verkehr gestartet. Dabei entscheidet die ACV Community auf Instagram, wer ein kleines Weihnachtswunder erleben soll. Bis zum 12. Dezember sammelt der ACV auf Instagram Vorschläge für Spendenempfänger, die das Gemeinwohl fördern und deshalb einmalig ein kleines Weihnachtswunder in Form einer Spende von 500 Euro erleben sollen. Den fünf meistgenannten Organisationen wird der ACV das Geld dann noch vor Weihnachten zukommen lassen. Auf diese Weise kann die Community selbst entscheiden, wer am dringendsten unterstützt werden soll. Die ersten Vorschläge sind bereits eingegangen und belegen das große Interesse an der Aktion. So schlagen die ACV Follower u. a. eine Stiftung für kranke Kinder vor, Tierheime, oder Hilfsorganisationen für Kriegsopfer in der Ukraine.

Die Spendenempfänger müssen in Deutschland ansässig sein und ein öffentliches Instagram Profil haben. Gefördert werden nur Organisationen, die auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Alle Infos zur Spendenaktion finden Sie hier.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell