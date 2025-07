VOV GmbH

VOV stärkt Expertise im Bereich Directors-&-Officers-Versicherung für Investmentbranche

Die VOV GmbH baut ihre spezialisierte Expertise im Bereich Directors-&-Officers-Versicherung (D&O) für Unternehmen aus der Investmentbranche weiter aus. Mit der Ernennung von Nils Tiedemann zum Head of Investment Products setzt das Unternehmen einen strategischen Fokus auf eine breite mittelständische Kundschaft - von Private Equity und Asset Managern bis hin zu Family Offices und Einrichtungen der Altersvorsorge.

Die neu geschaffene Position unterstreicht die Bedeutung dieser anspruchsvollen Zielgruppe, deren Anforderungen an den D&O-Schutz sich deutlich von denen klassischer gewerblicher Kunden unterscheiden. Neben einer differenzierten Risikobewertung im Underwriting sind fundierte Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere im Kapitalanlage- und Aufsichtsrecht, unerlässlich. Die VOV grenzt sich hier klar ab und konzentriert sich ausschließlich auf vermögensverwaltende, etablierte Unternehmen mit langfristigem Fokus im zulassungspflichtigen und -freien Bereich außerhalb des Bankensektors.

Mit der Bündelung der Kompetenzen im Bereich Investment Products schärft die VOV ihr Profil als verlässlicher Partner für Makler und Kunden in diesem Segment. Ziel ist es, komplexe Risiken transparent zu machen und langfristige Stabilität bei hohem Qualitätsanspruch zu gewährleisten.

Nils Tiedemann bringt als Volljurist mehr als zwölf Jahre Erfahrung im Bereich Financial Lines mit, davon einen Großteil in der Beratung und Platzierung von D&O-Deckungen für Investmentunternehmen. Seit 2023 ist er im Underwriting der VOV tätig. "Private Equity-Gesellschaften und Asset Manager agieren in einem dynamischen Umfeld mit hohen Anforderungen an Governance und Haftung", sagt Tiedemann. "Diese Risiken gezielt zu analysieren und einzuordnen, ist entscheidend für eine nachhaltige Absicherung. Unsere Kunden können darauf vertrauen, dass wir ihre spezifischen Anforderungen kennen und mit Lösungen mit Substanz antworten."

Alexander Probst, Geschäftsführer der VOV GmbH, ergänzt: "Mit der neuen Funktion schaffen wir einen klaren Anlaufpunkt für unsere Partner im Investmentbereich. Nils Tiedemann vereint tiefes Marktverständnis mit Underwriting-Kompetenz und Kundenfokus - genau das Profil, das wir in diesem anspruchsvollen Segment brauchen."

