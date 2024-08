VOV GmbH

Volker Huttanus zum Head of Business Development & Portfoliomanagement ernannt

Köln (ots)

Die VOV GmbH, führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Managerhaftpflicht-Versicherung in Deutschland, ernennt Volker Huttanus, 45, zum Head of Business Development & Portfolio Management. Die neu geschaffene Abteilung Business Development & Portfoliomanagement wird die Transformation des Geschäftsmodells der VOV GmbH weiter vorantreiben und dabei den Schwerpunkt auf die Integration datengetriebener Entscheidungsmodelle und -prozesse legen.

Volker Huttanus bringt viel Erfahrung und Fachwissen in seine neue Rolle ein. Seit 2009 bereits Teil des VOV Teams, hat der Volljurist Huttanus in verschiedenen Funktionen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Zuletzt fungierte er als Head of Claims Operations bei der VOV, davor durchlief er Stationen in den Bereichen Underwriting sowie Recht und Produktentwicklung.

"Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle als Head of Business Development & Portfolio Management einen zentralen Beitrag bei der Entwicklung und Integration innovativer Lösungen zu leisten und damit Wachstum und Profitabilität der VOV weiter voranzutreiben. Wichtig ist mir, die Balance aus einem bedarfsgerechten und nicht nur in juristischer Hinsicht komplexen Spezial-Versicherungsprodukt und der technologischen und datengetriebenen Effizienz zu organisieren", sagt Volker Huttanus. "Eine hochspannende und anspruchsvolle Aufgabe"

Alexander Probst, CEO der VOV GmbH, sagt: "Transformationsprozesse sind vielschichtig und komplex. Hierfür brauchen wir die besten Köpfe, neueste und leistungsstärkste Infrastruktur und eine Kultur, die von Kooperation, Leistungsbereitschaft, Integrität und Transparenz geprägt ist. Mit Volker Huttanus haben wir einen langjährigen Mitarbeiter für diese Rolle gewinnen können, der sowohl intern als auch im Markt dafür geschätzt wird, exakt diese Qualitäten einzubringen.

Huttanus startete seine Karriere nach seinem Jurastudium in Köln, Referendariat in Bonn und einer Tätigkeit bei einer Kanzlei bei dem Spezialmakler Hendricks & CO GmbH und wechselte 2009 zur VOV GmbH. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern bei Köln und verbringt seine Freizeit am liebsten mit seiner Familie oder beim Sport.

Über VOV D&O-Versicherungen

Die VOV ist Pionierin unter den deutschen D&O-Versicherungsanbietern und eines der ersten Unternehmen der Branche, das auf Digital Data Analytics setzt. Seit 1996 agiert sie als Managementgesellschaft für namhafte Versicherer am Markt. Das sind heute: Generali Versicherung AG, HDI Global Specialty SE, Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOV GmbH mit Sitz in Köln und Hamburg ist zuständig für die Bearbeitung und Verwaltung des gesamten D&O-Geschäfts rund um Organhaftung und Managerservices.

