VOV startet erste digitale Abschlussstrecke für persönliche D&O-Versicherung

Köln (ots) - Alexander Feicho kehrt zurück zur VOV und verstärkt seit 1. Oktober 2023 als Senior Underwriter. Der Volljurist ist ein erfahrener Spezialist für D&O-Versicherungen und Insolvenzrecht. Feicho kommt vom internationalen Versicherer AIG Europe S.A., wo er in den vergangenen drei Jahren - ebenfalls als Senior Underwriter - im Bereich Financial Lines mit Schwerpunkt D&O und Prospekt-Haftpflicht gearbeitet hat. ...

