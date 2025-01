Myant Corp.

Myant beschleunigt Präzisionsmedizin mit der Akquisition von Bitnobi Inc.

Toronto (ots/PRNewswire)

Myant, ein weltweit führendes Unternehmen für hochentwickelte Materialien und vernetzte Gesundheitslösungen, gibt mit Stolz die Übernahme des in Toronto ansässigen Technologieinnovators Bitnobi Inc. bekannt. Bitnobi wurde mit Unterstützung der Toronto Innovation Acceleration Partners (TIAP) aus der York University ausgegründet und hat sich auf datenschutzfreundliche Software für den Datenaustausch spezialisiert. Die bahnbrechende Plattform des Unternehmens erleichtert die sichere Zusammenarbeit zwischen Dateneigentümern und Verbrauchern, ohne die Rohdaten zu gefährden – eine entscheidende Fähigkeit in der heutigen Gesundheitslandschaft.

Dies ist die vierte strategische Akquisition von Myant innerhalb von nur sechs Monaten, die jeweils die Plattform mit neuen Technologien, Fähigkeiten und Märkten stärkt. Zusammen bringen diese Schritte Myant seiner kühnen Mission näher: Menschen zu befähigen, durch proaktive, personalisierte und präzise Gesundheitslösungen länger jünger zu leben.

Die Übernahme von Bitnobi füllt eine entscheidende Lücke in der dritten Säule der Strategie von Myant: sicherer Datenaustausch. Durch die Integration der patentierten Plattform von Bitnobi verbessert Myant seine Fähigkeit, ein „digitales menschliches Abbild" zu schaffen, einen innovativen Ansatz zur Personalisierung der Gesundheitsversorgung durch Erkenntnisse, die aus seiner intelligenten Materiallösung gewonnen werden.

„Myant baut das Äquivalent einer Glasfaserverbindung zum menschlichen Körper, die eine echte digitale Nachbildung ermöglicht", sagte Tony Chahine, Gründer und CEO von Myant. „Unser Ziel ist es, das menschliche Betriebssystem – seine Rhythmen, Signale und einzigartigen Bedürfnisse – mit fortschrittlichen Materialien, künstlicher Intelligenz und Sensorik zu verbinden, um eine proaktive und präventive Pflege zu ermöglichen. Diese Akquise stärkt unsere Fähigkeit, präzise und personalisierte Unterstützung anzubieten, die über eine reaktive Gesundheitsversorgung hinausgeht."

Ausweitung der Grenzen der gemeinsamen Nutzung von Daten und der Zusammenarbeit

Durch diese Übernahme erweitert Myant seine Fähigkeit, Daten aus dem Gesundheitswesen verantwortungsvoll und effektiv zu teilen und zu nutzen. Das Unternehmen wird nicht nur in der Lage sein, seine eigenen Daten mit Forschern und Klinikern zu teilen, sondern auch sicher auf die Daten Dritter zuzugreifen und dabei die Governance-Protokolle einzuhalten.

Die Partnerschaft wird auch neue Kooperationen zur gemeinsamen Nutzung von Daten in ganz Kanada und auf internationaler Ebene vorantreiben, um wertvolle Erkenntnisse über die Gesundheit zu gewinnen und die Innovation zu fördern. „Bitnobi ermöglicht es uns, nahtlose, sichere Wege für den Datenaustausch zu schaffen, die die Privatsphäre respektieren und gleichzeitig neue Türen für Innovationen im Gesundheitswesen öffnen", so Chahine weiter.

Eine bewährte Plattform für die Zukunft der Präzisionsmedizin

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat Bitnobi bedeutende Initiativen unterstützt, darunter die kanadische Digital Health and Discovery Platform (DHDP). Durch die sichere Verwaltung digitaler Gesundheitsdaten beschleunigt Bitnobi die Präzisionsmedizin bei Krebs und anderen Krankheiten. Als Teil von Myant wird Bitnobis Expertise in den Bereichen Big Data, Cloud Computing und Cybersicherheit die Innovationskraft von Myant in den Bereichen Textile Computing, Smart Materials und Datenintegration stärken.

Hassan Jaferi, CEO von Bitnobi, betonte die Übereinstimmung der Missionen der beiden Unternehmen: „Myant hat in Toronto ein globales Innovationszentrum geschaffen, in dem mehr als 200 Wissenschaftler, Ingenieure und Forscher bahnbrechende Entwicklungen im Bereich der vernetzten Gesundheit vorantreiben. Die Bündelung unserer Kräfte wird unseren gemeinsamen Einfluss verstärken und dafür sorgen, dass die Innovation in Kanadas Technologie- und Gesundheitssektor weiterhin floriert."

Die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten

Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von Myant für eine proaktive, präzise Gesundheitsversorgung. Durch die Integration fortschrittlicher Materialien, intelligenter Schnittstellen und eines sicheren Datenaustauschs definiert Myant nicht nur Gesundheit und Altern neu, sondern positioniert sich auch als globaler Innovationsführer.

Gemeinsam gestalten Myant und Bitnobi eine Zukunft, in der die Gesundheitsversorgung proaktiv, personalisiert, präzise und präventiv ist und den Menschen ein gesünderes, längeres und unabhängigeres Leben ermöglicht.

Über Myant

Myant führt eine neue Entwicklungsära an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten durch Textile Interfaces erweitern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut, die durch bahnbrechende fortschrittliche Materialien ermöglicht wird, fügt sich ganz natürlich in unseren Alltag ein und setzt einen neuen Standard für die nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Über Bitnobi

Bitnobi Inc. ist ein Technologie-Startup, das sich auf die Kommerzialisierung einer datenschutzfreundlichen Plattform für den Datenaustausch konzentriert. Bitnobi ist aus der Forschung des Labors von Dr. Marin Litoiu an der York University hervorgegangen und wird von den Toronto Innovation Acceleration Partners und Innovation York voll unterstützt. Bitnobi hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und wurde außerdem vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Ontario Centres of Innovation, Seneca College, National Research Council of Canada's Industrial Research Assistance Program, Rogers Cybersecure Catalyst, MaRS Discovery District und der kanadischen Digital Health and Discovery Platform unterstützt.

