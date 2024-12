Myant Corp.

Myant stellt ein Weltklasse-Führungsteam ein, um sein revolutionäres System für KI-optimiertes Leben zu skalieren

Toronto (ots/PRNewswire)

Myant Corp gab die Verstärkung seiner Unternehmensführung um ein Weltklasseteam bekannt. Mit diesem Schritt treibt das Unternehmen seine Vision voran, das Leben mithilfe einer revolutionären dauerhaften Schnittstelle zu verlängern, die mit seinen patentierten fortschrittlichen Materialien entwickelt wurde.

Diese Führungskräfte verfügen über unübertroffene Fachkenntnisse in ihren jeweiligen Bereichen, darunter KI, Quantencomputing, Materialwissenschaften, Computerbiologie, Elektrophysiologie, Bioelektronik und Geschäftsentwicklung. Mit den branchenführenden Ernennungen erreicht Myant einen entscheidenden Meilenstein seiner sorgfältig ausgearbeiteten Strategie zur Skalierung seines bahnbrechenden Systems, das es Menschen ermöglicht, biologische Grenzen zu überwinden.

Zu den wichtigsten Ernennungen gehören:

Dr. Alán Aspuru-Guzik – Chief Scientific Officer Dr. Alán Aspuru-Guzik ist ein weltweit anerkannter Experte für Quantencomputing, künstliche Intelligenz und Materialwissenschaften und wird bei Myant die wissenschaftliche Innovation anführen. Dr. Aspuru-Guzik ist Professor an der Universität von Toronto und belegt im AD Scientific Index Platz 3 in Kanada und Platz 192 weltweit. Er leitet das Acceleration Consortium, ein globales Zentrum für die beschleunigte Materialforschung, das kürzlich mit über 200 Millionen US-Dollar aus dem Canada First Research Excellence Fund (CFREF) gefördert wurde. Seine wegweisende Arbeit in den Bereichen selbststeuernde Labors und molekulare Entdeckungen wird das Ökosystem von Myant für fortschrittliche Materialien und Textilcomputer revolutionieren.

Dr. Xin Gao – Chief AI Officer Als einer der führenden Köpfe an der Schnittstelle zwischen Informatik und Biologie wird Dr. Xin Gao die KI-gestützten Initiativen von Myant leiten. Dr. Gao war früher Fellow an der Carnegie Mellon University und ist jetzt Lehrstuhlinhaber für Informatik an der KAUST. Seine bahnbrechenden Forschungen im Bereich des maschinellen Lernens, der Algorithmen und der computergestützten Biologie haben zu bedeutenden Fortschritten in der Gesundheits- und Medizinwissenschaft geführt. Sein Fachwissen wird die Fähigkeit von Myant verbessern, KI in seine Textile Computing™-Technologie für prädiktive, personalisierte Gesundheitslösungen zu integrieren.

Dr. Yaariv Khaykin – Chief Medical Officer Als geschätzter Kardiologe und Elektrophysiologe wird Dr. Yaariv Khaykin die medizinische Strategie und klinische Entwicklung von Myant leiten. Dr. Khaykin, der an der University of Toronto und der Cleveland Clinic studierte, ist Autor einflussreicher Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Behandlung von Herzrhythmusstörungen und Leiter der Newmarket Electrophysiology Research Group. Sein Fachwissen fügt sich nahtlos in die Vision von Myant ein, textilbasierte Echtzeit-Telemetrie in das tägliche Leben zu integrieren.

Jim Smith – Senior Vice President, Business Development Jim Smith bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im globalen Geschäft in Myant ein. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Geschäftsbetrieben mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen US-Dollar und richtungsweisenden Markteinführungsstrategien für bahnbrechende Plattformen hat Jim als Führungskraft maßgeblich zum Erfolg in verschiedenen Branchen beigetragen. Bei der Shell Oil Company baute er Lieferketten im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar auf und verwaltete sie, womit er seine Fähigkeit zur Umsetzung in großem Maßstab unter Beweis stellte.

Tashmia Ismail – Vice President, Growth Tashmia Ismail ist eine transformative Führungspersönlichkeit mit klinischem Hintergrund als Zahnchirurgin und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, wirtschaftliche Entwicklung und globale Partnerschaften. Tashmia trug in Führungspositionen bei Mitacs und MaRS Verantwortung und war CEO bei YES, Südafrikas größter privatwirtschaftlicher Beschäftigungsinitiative. Ismail hat Kapital für Innovationszentren beschafft, Bildungsplattformen skaliert und weltweit über 70.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ihr Fachwissen in den Bereichen Verhaltensforschung und Wachstumsstrategie wird die globale Expansion und Innovationsagenda von Myant beschleunigen.

Vincent Martinez – Vice President, Sales Vincent Martinez bringt ein umfassendes Verständnis der Bioelektronik und unternehmerisches Know-how mit zu Myant. Als CEO und Mitbegründer von Nanoleq hat Martinez das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2017 erfolgreich durch die vollständige Industrialisierung des Tech-Stacks geführt. Unter seiner Leitung konnte Nanoleq 20 Millionen Schweizer Franken durch Risikokapital und Zuschüsse aufnehmen, was 2024 in der Übernahme durch Myant mündete. Martinez hat an der ETH Zürich in Bioelektronik promoviert und wurde mit prestigeträchtigen Preisen ausgezeichnet, darunter das ETH Pioneer Fellowship und der De Vigier Award, mit denen seine Beiträge zu Innovation und Technologie in der Schweiz gewürdigt werden. Seine Vision und seine Erfahrung werden entscheidend dazu beitragen, die Umsatzentwicklung von Myant voranzutreiben.

Eine kühne Vision für die Zukunft „Unser Ziel ist es, allen ein längeres Leben zu ermöglichen, indem wir eine dauerhafte Schnittstelle schaffen, die die menschliche Evolution beschleunigt", so Tony Chahine, CEO bei Myant Corp. „Die Ergänzung dieser Weltklasse-Führungskräfte spiegelt das wachsende Vertrauen der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft in die Mission, Vision und Fähigkeit von Myant wider, einen neuen Standard für die menschliche Konnektivität zu schaffen.

Informationen zu Myant Corp Myant hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und fortschrittliche Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Gelassenheit in jeder Phase des Lebens zu gewährleisten.

Myant führt eine neue Ära der Evolution an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten mithilfe von textilen Schnittstellen verbessern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut, die durch bahnbrechende fortschrittliche Materialien ermöglicht wird, fügt sich ganz natürlich in unseren Alltag ein und setzt einen neuen Standard für die nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Von der Geburt bis ins hohe Alter bereichern KI-Wächter unser tägliches Leben, fördern unser Wohlbefinden, sorgen für unsere Sicherheit, definieren neu, wie wir uns mit der Gesellschaft verbinden, und ermöglichen jederzeit einen universellen Zugang zur bestmöglichen Versorgung.

Im Jahr 2024 expandierte Myant mit einem beträchtlichen Wachstum in die EU und holte den weltbekannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao als Chief AI Officer an Bord.

Weitere Informationen finden Sie unter www.myant.ca.

Consumer Electronic Show (CES) 2025 Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird Myant am Stand 53617 im Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave., Las Vegas, NV 89169, USA, vertreten sein.

