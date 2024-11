Myant Corp.

Myant erwirbt Nanoleq und Osmotex Technologies und stärkt seine Führungsposition bei fortschrittlichen Materialien und Textile Computing

Toronto (ots/PRNewswire)

Um die globale Präsenz seiner bahnbrechenden Gesundheits- und Wellness-Anwendungen weiter auszubauen, meldete das in Kanada ansässige Unternehmen Myant Corp., ein führender Anbieter von fortschrittlichen Materialien für das Gesundheitswesen, heute die Übernahme von Nanoleq und Osmotex, zwei führenden Unternehmen für textile Computertechnik mit Sitz in der Schweiz. Zürich wurde als Zentrale für die EU- und EMEA-Expansion von Myant ausgewählt. Durch diese Übernahmen erhält das Unternehmen wertvolle Talente und wird die Führungsposition von Myant in der Textiltechnologie weiter konsolidiert. Mit dem Markteintritt und der Expansion nach Europa verwirklicht Myant sein Ziel, ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Materialien für das Gesundheitswesen zu werden und einen neuen Standard für die Verbindung von Menschen mit Menschen und Technologie zu setzen.

Nanoleq: ein führendes Schweizer Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligente Textilien und Biosensortechnologien

Diese strategische Akquisition unterstützt das Ziel von Myant, die Zukunft der vernetzten Gesundheit durch die Integration der fortschrittlichen Sensorfunktionen von Nanoleq in sein wachsendes Portfolio medizinischer Geräte voranzutreiben.

Beide Unternehmen haben die Vision, das Paradigma des Gesundheitswesens in Richtung Prävention zu verschieben und den Menschen zu helfen, indem sie die Langzeitüberwachung durch textile Computerschnittstellen und klinische Daten über das Krankenhaus hinaus bis in die eigenen vier Wände ermöglichen. Die innovative Arbeit von Nanoleq bei der Entwicklung elastischer elektrischer Kabel, Trockenelektroden und Biosensorik-Technologien wird besonders im Flagschiffmodell Oxa deutlich. Oxa ermöglicht Anwendern, ihre Atemfunktion, ihr EKG, ihre Herzfrequenzvariabilität (HRV) und ihren Stresspegel mithilfe seines hochmodernen Sensorsystems zu überwachen und in Echtzeit Feedback zu ihren Vitalparametern zu erhalten, um ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu steigern.

„Wir heißen Nanoleq mit großer Begeisterung in der Myant-Gruppe willkommen", so Tony Chahine, CEO bei Myant. „Diese Übernahme ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, das Gesundheitswesen zu verändern, indem wir Intelligenz in die Struktur des täglichen Lebens integrieren. Die Gesundheit steht im Mittelpunkt eines produktiven Lebens, und Myant ist nun bereit, die Entwicklung innovativer personalisierter medizinischer Lösungen weiter voranzutreiben, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine Gesundheit proaktiv zu überwachen. Das Nanoleq-Team teilt unsere Vorstellungen und wird unsere Bemühungen, in die Märkte Europas und des Nahen Ostens einzutreten, weiter beschleunigen."

„Nur sehr wenigen Unternehmen ist es gelungen, zuverlässige, medizinisch unbedenkliche, intelligente Textilien herzustellen. Die Übernahme von Nanoleq durch Myant markiert daher ein aufregendes neues Kapitel für uns und wird uns helfen, unsere Aktivitäten erheblich zu skalieren", kommentiert Vincent Martinez, CEO bei Nanoleq. „Die Kombination von Nanoleqs Know-how im Bereich elektrisch leitfähiger Silikone für die Biosensorik mit Myants medizinischer Expertise macht diese Übernahme zu einem logischen Schritt. Beide Unternehmen sind sich darin einig, dass unser Gesundheitsmodell veraltet ist. Die Menschen müssen dazu befähigt werden, sich über ihre Gesundheit zu informieren, bevor sie krank werden. Alle Mitglieder unserer Gesellschaft profitieren von einer verbesserten Prävention.

Osmotex: erweiterte Technologien für das Feuchtigkeits- und Flüssigkeitsmanagement in Textilien und Medizin

Außerdem erwarb Myant nach einer Joint-Venture-Phase die Technologien des Schweizer Deep-Tech-Unternehmens Osmotex. Diese Technologien ermöglichen eine präzise Kontrolle von Feuchtigkeit und Partikeln in einzelnen Mikrokanälen sowie in Membranen und Textilien mit Milliarden solcher Kanäle oder Poren.

Für Textilien und Kleidungsstücke bietet die Technologie eine „elektronisch gesteuerte atmungsaktive Membran", die den menschlichen Schweißraten unter den extremsten Bedingungen standhalten kann. Diese Innovation bedeutet einen Durchbruch für Schutzkleidung und Erste-Hilfe-Kleidung. Sie wirkt wie eine zweite Haut und erhöht den physiologischen Komfort, die Leistung und die Sicherheit des Trägers.

Im medizinischen Bereich werden Osmotex-Gewebe in ähnlicher Weise als zweite Haut für eine optimale Wundheilung und als Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation Verwendung finden. Ferner sind diagnostische Anwendungen durch Entnahme, Trennung und Analyse von Flüssigkeiten in Entwicklung.

„Die Osmotex-Technologie ist ein Meilenstein im Bereich des Feuchtigkeits- und Flüssigkeitsmanagements", berichtet Tony Chahine, CEO bei Myant. „Die Technologie wirkt wie eine zweite Haut und beeinflusst direkt die physiologischen und mikroklimatischen Bedingungen des Trägers. Ob in intelligenten Wundauflagen für eine schnelle Heilung oder in Feuerwehruniformen zur Vermeidung gefährlicher Hitzebelastung – sie beseitigt die Einschränkungen aktueller Stoffe. Varianten, die Feuchtigkeit direkt aus der Luft extrahieren, eröffnen weitere Möglichkeiten, mit erheblichem Potenzial für Energieeinsparungen und die Verringerung von Materialverschleiß."

„Mit Myant sind wir nun dazu in der Lage, den Nutzen unserer Technologien zu maximieren", erklärt Trond Heldal, CEO bei Myant Swiss und ehemaliger CEO bei Osmotex. „Wir haben eine einzigartige Festkörper-Pumpentechnologie entwickelt, die auf modernster Materialwissenschaft und Technologie basiert. In Myant haben wir einen ebenso einzigartigen Partner gewonnen, der die Wertschöpfungskette von seinen 17.000 Quadratmeter großen, hochmodernen Materiallaboren über die Fertigung bis hin zur Integration in eine Vielzahl von Fertigprodukten und Dienstleistungen abdeckt."

Informationen zu Myant Corp

Myant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und erweiterte Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Zuversicht in jeder Lebensphase zu fördern.

Myant führt eine neue Ära der Evolution an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten mithilfe von textilen Schnittstellen verbessern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut, die aus bahnbrechenden modernen Materialien besteht, fügt sich auf natürliche Weise in unseren Alltag ein und setzt neue Maßstäbe für eine nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Von der Geburt bis ins hohe Alter bereichern KI-Wächter unser tägliches Leben, fördern unser Wohlbefinden, sorgen für unsere Sicherheit, definieren neu, wie wir uns mit der Gesellschaft verbinden, und ermöglichen jederzeit einen universellen Zugang zur bestmöglichen Versorgung.

Im Jahr 2024 expandierte Myant mit einem beträchtlichen Wachstum in die EU und holte den weltbekannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao als Chief AI Officer an Bord.

Weitere Informationen finden Sie unter www.myant.ca.

Informationen zu Nanoleq

Nanoleq ist ein führendes Schweizer Unternehmen für hochmoderne, flexible und elastische elektrische Verbindungen, Trockenelektroden und Biosensortechnologien. Sein Flaggschiffprodukt Oxa ist ein intelligentes Wearable, das die Gesundheit der Atemwege, das EKG, die Herzfrequenzvariabilität und andere physiologische Marker aufzeichnet und verwertbare Daten zu Gesundheit und Wohlbefinden liefert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoleq.com.

Informationen zu Osmotex

Osmotex, ein Schweizer Technologieunternehmen, hat innovative Technologien für den kontrollierten Transport von Feuchtigkeit in Mikroporen, Membranen und Textilien entwickelt und patentiert. Die Produktpalette umfasst mikrofluidische Pumpen für Biowissenschaften, Wundversorgung und medizinische Anwendungen sowie klimatisierte Kleidung für den Sport. Diese Innovationen wurden über mehrere Jahre in enger Zusammenarbeit mit führenden Schweizer Universitäten und Forschungsinstituten entwickelt und sind durch ein solides Patentportfolio geschützt.

Consumer Electronic Show (CES) 2025

Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird Myant am Stand 53618 im Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave. in Las Vegas, NV 89169, USA, vertreten sein.

info@myant.ca

