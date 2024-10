Huawei Technologies Co., Ltd.

Li Peng, leitender Konzernvizepräsident und Präsident von ICT Vertrieb & Service von Huawei, hielt seine Rede auf der Huawei GITEX 2024: Thriving Together in the Intelligent Era

Am 14. Oktober hielt Li Peng, leitender Konzernvizepräsident und Präsident von ICT Vertrieb & Service von Huawei, seine Rede auf der Huawei GITEX 2024 mit dem Titel „Thriving Together in the Intelligent Era" (Gemeinsam erfolgreich im intelligenten Zeitalter):

Die digitale Wirtschaft entwickelt sich zu einer intelligenten Wirtschaft. Und sie wird bald zum Hauptmotor des weltweiten Wirtschaftswachstums werden.

Derzeit arbeiten Unternehmen in aller Welt hart daran, die Fähigkeiten aufzubauen, die sie benötigen, um in dieser neuen Ära erfolgreich zu sein.

Viele Unternehmen sind dabei, die digitale Transformation weiterzuentwickeln. Sie tauchen tiefer in Produktionsszenarien ein und suchen nach Bereichen, in denen die digitale Technologie einen größeren Nutzen bringen kann, selbst in traditionellen Branchen.

Ein Beispiel ist das verarbeitende Gewerbe. Dank vollständiger Konnektivität und industrieller IoT-Plattformen sammeln Hersteller mehr Daten als je zuvor und ebnen so den Weg für Echtzeit-Intelligenz.

Auch die intelligente Transformation nimmt an Fahrt auf. Immer mehr Unternehmen setzen KI ein, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Dies öffnet die Türen für innovativere Geschäftsmodelle und ein besseres Kundenerlebnis.

So nutzen Banken beispielsweise große KI-Modelle, um komplexe Nutzerprofile in Sekundenschnelle zu erstellen. Mit diesen Profilen können sie gezielteres Marketing betreiben und schneller Kredite vergeben. Sie gestalten das Kundenerlebnis neu und sorgen für neues Wachstum.

Da sich die globale Wirtschaft weiterentwickelt, ist der Weg in die digitale und intelligente Zukunft klar vorgezeichnet. Und das ist der beste Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Aber das ist leichter gesagt als getan. Die verschiedenen Unternehmen, Branchen und Regionen befinden sich alle in unterschiedlichen Stadien der Transformation. Wie können wir ihnen also dabei helfen, die richtigen Fähigkeiten auf die für sie am besten geeignete Weise aufzubauen?

Genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich werde über die Arbeit berichten, die Huawei leistet, um Kunden zum Erfolg zu verhelfen, wie wir unsere lokalen Partner unterstützen und das Ökosystem für digitale Talente aufbauen.

Bei Huawei kombinieren wir unsere Stärken in den Bereichen Netzwerke, Speicher, Computer, Cloud und Energie, um neue digitale und intelligente Infrastrukturen aufzubauen.

Zusammen mit unseren Partnern bedienen wir Top-Kunden in Sektoren wie Behörden, Finanzen, Elektrizität, Transport, Fertigung, Öl und Gas, Bergbau und Internet.

Wir tauchen tief in ihre Geschäftsszenarien ein und erkunden die besten Lösungen für ihre digitale und intelligente Transformation. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrem digitalen Weg befinden, wir können zusammenarbeiten, um allen zum Erfolg zu verhelfen.

Letztes Jahr kündigte Huawei seine All-Intelligence-Strategie an. Außerdem haben wir eine Referenzarchitektur für die intelligente Transformation von Industrien veröffentlicht. Sie ist kollaborativ, offen, agil und vertrauenswürdig und kann dazu beitragen, den Transformationsprozess zu steuern.

In der Praxis zeigt die Architektur bereits erste Erfolge. Im Laufe des letzten Jahres haben wir damit viele branchenspezifische Lösungen entwickelt. Darüber hinaus haben wir über 100 Fallstudien für verschiedene Organisationen veröffentlicht, die sie während ihres Transformationsprozesses nutzen können.

Es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten da draußen!

Ein Beispiel ist die Elfenbeinküste. Wir haben das Verkehrsministerium beim Aufbau einer Verkehrsanalyseplattform unter Verwendung unseres intelligenten Verkehrssystems unterstützt. Infolgedessen haben sich die Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr verringert und der Verkehrsfluss hat sich um mehr als 10 % verbessert.

Darüber hinaus hat die „One Cloud, One Network"-Lösung von Huawei 33 Ländern des Nahen Ostens und Afrikas geholfen, integrative Konnektivität aufzubauen und über 1.000 Regierungsbehörden abzudecken. Sowohl die Effizienz der Dienstleistungen als auch die Zufriedenheit haben sich deutlich verbessert.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, was wir gemeinsam erreicht haben.

Und all dies wäre ohne unsere Partner nicht möglich. Ihre Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, und wir möchten unseren Partnern helfen, zu wachsen, während wir zusammenarbeiten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen.

Wir bei Huawei sind bestrebt, ein gesundes, offenes und für beide Seiten vorteilhaftes Partner-Ökosystem aufzubauen. Unsere Partnerschaften auf dem Unternehmensmarkt wachsen schnell. Bis heute haben sich uns mehr als 47.000 Partner angeschlossen. Allein in diesem Jahr sind unsere Partnerschaften um mehr als 18 % gewachsen.

Außerdem haben wir weltweit 14 OpenLabs eingerichtet, um gemeinsame Innovationen mit lokalen Lösungspartnern zu unterstützen. Zusammen mit über 30 Lösungspartnern in den UAE haben wir mehr als 20 Lösungen entwickelt, die den Anforderungen der lokalen Industrie entsprechen.

Wir arbeiten nicht nur mit großen Unternehmen zusammen. Es gibt so viele KMU, die digital und auch intelligent werden wollen. Und wir tun alles, was wir können, um unsere Partner dabei zu unterstützen, sie noch unabhängiger, einfacher und effektiver zu bedienen.

Wir bieten unseren Partnern szenariobasierte, leichtgewichtige Lösungen, mehr marktfähige Produkte und effiziente digitale Plattformen. Wir bieten außerdem Unterstützung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Lieferung und Dienstleistungen und ermöglichen unseren Partnern so ein umfassendes Business Enablement.

Darüber hinaus helfen wir unseren Partnern, ihre Geschäfts- und Servicemodelle zu erneuern. So haben Huawei und BCX beispielsweise eine Cloud-Management-Plattform für mehr als 100 KMU entwickelt. Dieses flexible Cloud-Modell hilft KMUs, Netzwerkdienste zu leasen oder zu kaufen, ihre O&M-Herausforderungen zu lösen und die CAPEX um über 20 % zu reduzieren.

An der Servicefront arbeiten wir mit Partnern zusammen, um die lokalen Servicekapazitäten zu verbessern.

Mastery House ist einer unserer Servicepartner in Saudi-Arabien. In den letzten acht Jahren ist der Umsatz des Unternehmens um das 16-fache gestiegen und über 90 % des Umsatzes stammen aus gemeinsamen Projekten mit Huawei.

Durch die Zusammenarbeit hat Mastery House nicht nur ein schnelles Umsatzwachstum erzielt. Das Unternehmen hat auch die Fähigkeiten aufgebaut, um ein führender ICT-Anbieter in Saudi-Arabien zu werden.

Natürlich geht es nicht ohne Menschen, die über das richtige Wissen und die richtigen Fähigkeiten verfügen. Deshalb haben wir hart daran gearbeitet, lokale digitale Talente zu fördern. Gemeinsam mit Universitäten auf der ganzen Welt haben wir eine Reihe von ICT-Akademien eröffnet, die lokalen Gemeinschaften dienen.

Diese Akademien haben mehr als 36.000 ICT-Ingenieure und 1.000 Entwickler in Ägypten ausgebildet. In Saudi-Arabien haben über 32.000 Studenten eine ICT-Ausbildung erhalten, und 6.500 Fachleute haben eine ICT-Zertifizierung von Huawei erhalten.

Auch in Zukunft werden wir bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern die Vorteile als Brücke, die Integrität als Fundament und die Regeln als Garantie nutzen. Durch unsere Zusammenarbeit können wir gezieltere und skalierbarere Lösungen entwickeln und den Erfolg auf den globalen Märkten vorantreiben.

Der digitale und intelligente Wandel sollte kein Privileg für einige wenige sein. Er sollte ein Gewinn für alle sein.

Huawei ist bereit und willens, sich mit weiteren Kunden und Partnern zusammenzuschließen. Gemeinsam können wir in dieser aufregenden neuen Ära mehr erreichen, mehr schaffen und die enormen Chancen nutzen.

