Das Leben des John

Würzburg (ots)

"Vom 'Leben des Brian' bis zur Wokeness: Kultkomiker und Weltstar John Cleese im Interview über Religion und Humor"

Von Sebastian Moll

Lieber Mr. Cleese, wie ist es für Sie, einer katholischen Zeitung ein Interview zu geben?

Die Frage amüsiert mich ein wenig, aber ich verstehe, warum ich das gefragt werde. Ich habe eine sehr zwiespältige Sicht auf die katholische Kirche, denn ich denke, was mit den meisten Religionen passiert, ist, dass nach dem anfänglichen spirituellen Höhepunkt der ersten Generationen diese Spiritualität langsam abnimmt, und die Kirchen beginnen, einen gewöhnlich menschlichen, selbstbezogenen Standpunkt anzunehmen. Wenn man zum Beispiel die Lehre Christi hat, die in erster Linie von Armut, Demut und Toleranz handelt, hat man 2000 Jahre später eine katholische Kirche, die sehr reich und sehr mächtig und ziemlich autoritär ist. Ebenso fällt es mir schwer zu glauben, dass Jesus Christus das Verbrennen von Menschen bei lebendigem Leib als eine korrekte Auslegung seines Evangeliums der Liebe angesehen hätte. Zwischen den Lehren des Religionsstifters und den Menschen, die die Religion Jahrhunderte später ausüben, klafft also meist eine große Lücke. Das bedeutet nicht, dass es in der katholischen Kirche nicht einige sehr gute Menschen gibt. Ich habe selbst einige kennengelernt. Sie arbeiten innerhalb der Kirche und sehen ihre Aufgabe darin, ihr Bestes zu geben in einem System, an das sie oft nicht wirklich glauben können. Ich mache mir also überhaupt keine Sorgen, wenn ich von einer katholischen Zeitung interviewt werde, denn einige der Leser des Interviews werden meine Ansichten verstehen und ihnen wahrscheinlich sogar recht wohlwollend gegenüberstehen.

Wie würden Sie Ihr eigenes Verhältnis zu Glaube und Religion beschreiben? Hat es in Ihrem Leben eine Entwicklung gegeben?

Ich glaube, meine lebenslange Suche, wenngleich eine sehr dilettantische, bestand darin, einen Sinn zu finden. Und ich denke, dass jeder... Lesen Sie hier das vollständige Interview:

Original-Content von: Die Tagespost, übermittelt durch news aktuell