"Bella Italia - Camping auf Deutsch" ist zurück!

Campinggeschichten aus Italien: Vierte Staffel startet mit neuen Folgen

München (ots)

Deutschlands Lieblingscamper sind wieder da

Staffel vier der Camping-Dokusoap kehrt mit zehn neuen Folgen zurück

Ab dem 08. Juli, immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Der Sommer ist da und mit ihm eine neue Staffel der Camping-Dokusoap "Bella Italia - Camping auf Deutsch". Ein beliebtes Reiseziel für Touristen ist Europas größter Campingplatz Marina di Venezia. Hier reisen jährlich 12.000 Camper an. Dazu gehören auch in diesem Sommer wieder Sascha und Dennis vom Bodensee. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit der Campingclique rund um Familie Fingerhuth. Neu dabei und zum ersten Mal auf dem Campingplatz ist Familie Paternostro. Die vierte Staffel "Bella Italia - Camping auf Deutsch" läuft ab dem 08. Juli 2024, immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Endlich Urlaub! In diesem Sommer geht es für Dennis und Sascha wieder auf Europas größten Campingplatz. Die Männer vom Bodensee reisen bereits zum achten Mal an. Diesmal ist alles anders, denn mit dabei sind ihre neuen Freundinnen. Außerdem steht die Wahl zur "Miss Marina" an. Sascha soll die Moderation auf der großen Showbühne übernehmen. Freund Dennis sitzt in der Jury.

Den Sommer verbringen auch die Kult-Camper Sascha und Nicole Fingerhuth mit ihrer Clique wieder auf dem Marina di Venezia. Doch bevor es für das Paar aus Bonn und ihre Clique zum Camping nach Italien geht, testen sie für ein paar Tage einen Campingplatz an der Costa Brava. Gefällt den Freunden das spanische Domizil?

Bei Reeperbahn-Entertainer Lex läuten in diesem Urlaub die Hochzeitsglocken. Für ihn gibt es keinen schöneren Ort als den Marina di Venezia. Denn der 5-Sterne-Campingplatz hat für Groß und Klein viel zu bieten: Es gibt einen Wasserpark mit Rutschen, ein Sportzentrum mit Tennis- und Fußballplätzen, Live-Musik und Shows und einen kilometerlangen Sandstrand. Lex wird hier seiner Annika das Ja-Wort geben. Etwas zu feiern haben auch Hannes und Christine aus Sachsen in ihrem Campingurlaub: ihre Goldene Hochzeit. Dafür hat Hannes einen besonderen Plan: einen Luxustrip nach Venedig. Und zum ersten Mal reist dieses Jahr die Patchworkfamilie Paternostro an: Zelturlaub mit fünf Kindern. Sie möchten den Zusammenhalt stärken. Ob ein Campingurlaub dafür die richtige Idee ist?

Die Camping-Dokusoap wird von STORYHOUSE produziert.

Die vierte Staffel "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - ab 8. Juli 2024 immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Die neuen Folgen von "Bella Italia" wurden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert und mit dem Label "green motion" ausgezeichnet.

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Die Doku-Soap spielt auf einem ganz besonderen Mikrokosmos: auf dem größten Campingplatz Europas. Der Marina di Venezia ist zwar in Italien, aber fest in deutscher Hand. Die meisten der 12.000 Camper kommen aus Deutschland und bringen ihre ganz persönliche Geschichte mit. "Bella Italia" ist nicht nur eine Begleitreportage über den Alltag auf einem Campingplatz. Vielmehr erzählt sie in den Folgen die großen und kleinen Dramen, die sich im Urlaub abspielen.

