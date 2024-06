RTLZWEI

Die Vielfalt des Lebens in Doku-Soaps, Dokumentationen und Shows: Die Reality-Highlights 2024/25 bei RTLZWEI

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Das echte Leben schreibt die besten Geschichten. Mit dieser Überzeugung steht RTLZWEI seit vielen Jahren wie kein anderes Medienhaus für deutschsprachiges Reality-TV in allen Formen - unterhaltend und informierend, im linearen TV, auf der Streaming-Plattform RTL+, bei YouTube und in allen relevanten Social Media. Zu den auf dem diesjährigen TV-Branchen-Event Screenforce Days am 13. Juni vorgestellten RTLZWEI-Neustarts gehören: "Love Island VIP" Die VIP-Neuauflage von "Love Island" als wöchentliches Format zur Primetime bringt Kandidaten aus früheren Staffeln, aber auch aus anderen Shows zusammen. Die überraschende Weiterentwicklung dieser Kultmarke ist ein Pflichttermin für die aufregendsten Reality-Singles und ihre Fans. Produktion: ITV Studios Germany Sendetermin: Herbst 2024 "Unser Supermarkt"Doku-Reihe über einen realen Supermarkt in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs. Das Format wirft einen unterhaltsamen Blick auf die Arbeit und das Leben der etwa 60 Mitarbeiter. Marktleiter Udo hat das besonders vielfältige, sympathische Team liebevoll im Griff. Produktion: Brot & Butter Sendetermin: Ende 2024 "Willkommen bei Familie Weiß" RTLZWEI ist bekannt für langjährig erfolgreiche Familien-Doku-Soaps. Als Teil einer Offensive in dieser Programmfarbe begrüßt der Sender Virginia und Andrew Weiß und ihre sechs Kinder. Bei den Zypern-Auswanderern und Social-Media-Promis ist es nie langweilig. Jetzt stehen sie vor einer Entscheidung, die das Leben der ganzen Familie erneut auf den Kopf stellen würde: Soll es Baby Nummer 7 geben? Produktion: Filmpool Sendetermin: Herbst 2024 "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen"Ebenso heißt RTLZWEI die Mallorca-Auswanderin Danni Büchner und ihre Familie willkommen: In vier Folgen der neuen Doku-Soap steht ihr Leben auf der Lieblingsinsel der Deutschen im Mittelpunkt. Zwischen Umzugsplänen, Träumen von der erneuten Selbständigkeit, und den Bedürfnissen ihrer Kinder hat die alleinerziehende Fünffach-Mama alle Hände voll zu tun. Produktion: Picture Puzzle Medien Sendetermin: Herbst 2024 "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!"Cosimo Citiolo, seit vielen Jahren einer der bekanntesten Realitystars des Landes, und seine Freundin Nathalie Gaus bilden trotz ihrer Gegensätze ein unschlagbares Paar. Nach einem emotionalen Antrag im vergangenen Jahr stehen die beiden Turteltauben nun vor ihrem größten Abenteuer: der Planung ihrer Traumhochzeit in Italien. RTLZWEI begleitet die beiden in vier Folgen bis zum Traualtar. Produktion: Picture Puzzle Medien Sendetermin: offen (2024/25) "Las Vegas privat!" Die Welthauptstadt des Glücksspiels und der Shows Las Vegas ist auch Heimat für ausgewanderte Deutsche. Wie lebt und arbeitet es sich hier? Die XXL-Doku porträtiert acht Menschen, die sich in dieser Welt der Extreme bewähren wollen. Geschenkt wird ihnen dabei nichts. Produktion: Story House Productions Sendetermin: Herbst 2024

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell