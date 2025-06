Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH

Auf der Zielgeraden zum Deutschen Kita-Preis 2025

8 Kitas und 8 Bündnisse für frühe Bildung stehen im Finale

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der Deutsche Kita-Preis geht in die entscheidende Phase: Acht Kitas und acht Netzwerke für frühe Bildung haben es in die letzte Runde geschafft. In der Kategorie "Kita des Jahres" sind Einrichtungen aus Regensburg (Bayern), Oranienburg und Potsdam (Brandenburg), Kirchen und Unkel (Rheinland-Pfalz), Bernsdorf (Sachsen), Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) und Jena (Thüringen) im Finale. In der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" sind Initiativen aus Mühldorf am Inn und Pielenhofen (Bayern), Frankfurt am Main und Kassel (Hessen), Peine (Niedersachsen), Bochum (Nordrhein-Westfalen), Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) sowie Stollberg (Sachsen) dabei.

Eine vollständige Liste aller Finalisten finden Sie hier: www.deutscher-kita-preis.de/finalisten-2025

Sie alle dürfen sich Hoffnung auf eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung machen. Insgesamt ist der Preis mit 110.000 Euro dotiert. Die Erstplatzierten in den beiden Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Für die Zweitplatzierten gibt es je 15.000 Euro, für die Drittplatzierten je 10.000 Euro. Schon jetzt ist allen Finalisten die Teilnahme an der feierlichen Preisverleihung am 27. November 2025 in Berlin sicher. Wer dort nicht ausgezeichnet wird, erhält 1.000 Euro als Anerkennung für die herausragende Arbeit.

Bundesbildungs- und familienministerin Karin Prien hebt die Bedeutung des Preises hervor: "Gute Kitas sind Orte, an denen Kinder mit Neugier die Welt entdecken, Freundschaften schließen und fürs Leben lernen. Die Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2025 zeigen: Es gibt sie, diese Orte voller Herz, Kreativität und pädagogischer Qualität. Sie zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig, und engagiert frühkindliche Bildung in Deutschland gelebt wird. Sie sind eine echte Inspiration für gute Praxis. Ich danke allen Fachkräften für ihre großartige Arbeit und ihren täglichen Einsatz, um unseren Kindern gute Startchancen zu eröffnen und die ersten Etappen auf ihrem Bildungsweg zu gestalten."

Anne Rolvering, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ergänzt: "Die Finalisten des Deutschen Kita-Preises 2025 arbeiten unter ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort und verfolgen dabei jeweils eigene Schwerpunkte: Manche setzen dabei auf kommunale Präventionsketten, andere überzeugen mit einem Ort gelebter Inklusion und wieder andere mit kreativen Bewegungsangeboten, die Körper, Geist und Gemeinschaft gleichermaßen fördern. All das geschieht auf eine Weise, die fachlich herausragt, die aber auch berührt und inspiriert. Wir gratulieren allen Finalisten und danken ihnen für ihre Leidenschaft, mit der sie Tag für Tag Kinder, ihre Familien - und ganze Regionen stärken und begleiten."

Jetzt geht es in die Praxis

Um sich ein umfassendes Bild von der pädagogischen Arbeit der Finalisten zu machen, reist im Sommer ein Team aus je zwei Fachleuten zu den Kitas und Bündnissen. In Workshops und Interviews mit den Leitungen, pädagogischen Fachkräften, Trägern, Netzwerkverantwortlichen, Eltern und Kindern gewinnen sie detaillierte Einblicke in die alltägliche Praxis vor Ort. Ergänzt werden diese Eindrücke durch gezielte Beobachtungen im Alltag. Die Ergebnisse der Besuche fließen in fundierte Berichte ein, anhand derer die Fachjury im November die Preisträger auswählt.

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.

Original-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH, übermittelt durch news aktuell