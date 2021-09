PHARMA FAKTEN

Medizinische Zeitreisen: Heute - Gestern - Übermorgen

Ein Mädchen, das 1901 auf die Welt kam, hatte bei Geburt eine Lebenserwartung von weniger als 50 Jahren. Heute sind es über 83 Jahre. Zu verdanken ist das zu großen Teilen dem medizinischen Fortschritt. Im Rahmen der Serie "Medizinische Zeitreisen" wirft die Pharma Fakten-Redaktion einen Blick auf Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft: Wie werden Krankheiten HEUTE behandelt, wie war das GESTERN und was verspricht das ÜBERMORGEN?

Hepatitis C: Arzneimittel eliminiert Virus

Mit einer Arzneimittelkombination ist es heute möglich, Hepatitis C in wenigen Wochen vollständig zu eliminieren - und das selbst bei Menschen mit schon fortgeschrittener Erkrankung. Es ist eine Innovation, die aus einer nur schwer behandelbaren Krankheit eine heilbare gemacht hat. Im Interview erklärt die Leiterin der Medizinischen Abteilung für Lebererkrankungen und Biotechnologin Dr. Mehtap Gündogdu vom Biotech-Unternehmen Gilead, was es damit auf sich hat.

Bakterielle Infektionskrankheiten: Errungenschaften der modernen Medizin in Gefahr

"Selbst schwerwiegende bakterielle Infektionskrankheiten lassen sich heute oftmals gut behandeln", sagt Caroline Schweizer, Senior Medical Advisor im Bereich Antiinfektiva bei Pfizer. Das war nicht immer so: Seit Mitte der 1940er-Jahre sind Antibiotika "für viele Menschen ein Lebensretter". Doch nun sind die Errungenschaften der modernen Medizin in Gefahr. Der Grund: die Verbreitung von Antibiotika-Resistenzen.

Über die Serie "Medizinische Zeitreisen"

HIV? Das muss dank moderner Arzneimittel kein Todesurteil sein. Hepatitis C? Die Leberentzündung galt einst als schwer behandelbar: Heute sind die Chancen auf Heilung hoch - sehr hoch. Krebs? Die Therapie wird immer zielgerichteter, immer personalisierter. Die seltene Erkrankung Mukoviszidose? Ärzt:innen können heute nicht nur die Symptome angehen, sondern an ihrer Ursache angreifen. Im Kampf gegen zahlreiche Krankheiten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so einiges getan. Die Serie "Medizinische Zeitreisen" nimmt Beispiele wie diese in den Blick - und macht den medizinischen Fortschritt erfahrbar: Wie werden Krankheiten HEUTE behandelt, wie war das GESTERN und was verspricht das ÜBERMORGEN?

