Der Verband der Zoologischen Gärten kritisiert einen aktuellen Gesetzentwurf aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium massiv. Würde der Text ohne Änderungen beschlossen, würde dies einen Rückschritt in puncto Tierschutz bedeuten, weil die Zootierärzte in der Folge ohne die besten Mittel für ihre tierischen Patienten auskommen, damit Tiere und Mitarbeiter gesundheitlich gefährden oder am Rand der Illegalität operieren müssten. Gern wollen wir Ihnen die Hintergründe erläutern.

Als Gesprächspartner werden Ihnen der Präsident des Verbandes, Prof. Dr. Jörg Junhold, Zoodirektor in Leipzig und promovierter Tierarzt, sowie Dr. Sven Hammer, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Zootierärzte, Zoodirektor in Görlitz und ebenfalls promovierter Tierarzt, zur Verfügung stehen.

Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887 gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab den Anstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zum VdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien.

