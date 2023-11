Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Nürnberger Christkindlesmarkt 2023: Neue Erlebnisse auf dem Markt

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Vom 1. bis 24. Dezember 2023 findet der Nürnberger Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt statt. Das neue Quartier Christkindlesmarkt in der Web-App der Nürnberger Quartiere, der Instagram-Kanal zum Christkindlesmarkt sowie der Weihnachts-Pass sind das Hauptaugenmerk der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg (CTZ) in diesem Jahr.

Übernachtungszahlen 2022 und Ausblick 2023

Der Dezember 2022 verzeichnete 323.995 Übernachtungen. Dabei entfielen rund zwei Drittel der Übernachtungen auf nationale und ein Drittel auf internationale Gäste. "Obwohl der Markt in diesem Jahr kürzer ist, hat eine Stichprobenbefragung ergeben, dass die Hotellerie mit dem Forecast für Dezember zufrieden ist. Die Befragung zeigt, dass die Auslastung an den Adventswochenenden bei 65 Prozent liegt. An den ersten beiden Wochenenden sogar darüber", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der CTZ. "Ob wir das Niveau von 2019 erreichen werden, hängt davon ab, wie sich zusätzliche kurzfristige Buchungen auf die Entwicklung des Dezembers auswirken werden. Wir gehen aber von einem guten Ergebnis 2023 aus", so Yvonne Coulin weiter.

Neuer Instagram-Kanal @christkindlesmarkt.nuernberg

Seit diesem Jahr ist der Nürnberger Christkindlesmarkt auch auf der Social-Media-Plattform Instagram vertreten. Der Kanal dient als Inspiration für die expeditive und andere social-media-affine Zielgruppen und beinhaltet neu aufbereitete Themen rund um den Markt. Anekdoten und Blicke hinter die Kulissen runden den Auftritt ab. Durch das Reposten von Beiträgen anderer Userinnen und User wird die Sichtbarkeit des Marktes auf Instagram gesteigert.

Quartier Christkindlesmarkt

Speziell für die Adventszeit wurde mit dem Christkindlesmarkt temporär ein neues Quartier in die Web-App aufgenommen, das den berühmten Weihnachtsmarkt auf neue Art und Weise erleben lässt. Der digitale Reiseguide hält Anekdoten zum Markt, spannende Blicke hinter die Kulissen sowie Geschichten über die Händlerinnen und Händler des Christkindlesmarktes bereit. "Wir freuen uns, dass wir erstmalig allen nationalen und internationalen Gästen ergänzend zum traditionellen Weihnachtsbummel über den Markt verstecke Geschichten und neue Einblicke mit Hilfe des digitalen Guides der Nürnberger Quartiere an die Hand geben können", so Yvonne Coulin. Neben ausgefallenen Geschenketipps lässt sich die vegane und vegetarische Vielfalt auf dem Markt erkunden. Für die individuelle Entdeckungsreise durch die Weihnachtsstadt Nürnberg runden besondere Coupons das Angebot in der Web-App ab.

Wieder erhältlich in diesem Jahr: Der Nürnberger Weihnachts-Pass

Ideal für Firmen, Reiseveranstalter und für alle Besucherinnen und Besucher des Marktes bietet der Weihnachts-Pass in diesem Jahr unterschiedliche Gutscheine für den Besuch des Christkindlesmarkts an. Neben "Drei im Weggla", Glühwein inklusive Jahresmotiv-Tasse und Elisenlebkuchen von Lebkuchen-Schmidt, beinhaltet der Weihnachts-Pass einen Gutschein zur Krippenausstellung in St. Egidien sowie eine Postkarte des Christkinds und eine selbstklebende Siegelmarke mit dem Logo des Christkindlesmarktes. Erhältlich ist er zu einem Preis von 15 Euro online, in der Tourist Information am Hauptmarkt und ab dem 1. Dezember 2023 auch in der Tourist Information im Handwerkerhof.

Erlebniswege laden zum Entdecken des Nürnberger Christkindlesmarktes ein

In den Budengassen des Christkindlesmarktes lassen sich mit den Erlebniswegen, die als thematische Rundgänge konzipiert sind, versteckte Besonderheiten des Marktes aufspüren. Neu für den Christkindlesmarkt 2023 wurde der Erlebnisweg wiederaufgenommen, der zu den Buden führt, die sich für einen guten Zweck einsetzen. Der Rundgang leitet zu speziellen Händlerinnen und Händler, die mit dem Erlös der Produkte soziale Initiativen unterstützen. Weitere Erlebniswege führen zu Nürnberger Originalen, kulinarischen und regionalen Leckereien, individuellen Lizenzprodukten sowie zu einzigartigen Geschenkideen.

Online-Angebote des Nürnberger Christkindlesmarktes

Der digitale Veranstaltungskalender auf der Webseite christkindlesmarkt.de enthält rund 400 Veranstaltungen zum Christkindlesmarkt - von Kirchenkonzerten über Weihnachtsausstellungen bis hin zu speziellen Weihnachtsführungen. Seit diesem Jahr können Tickets für die Fahrten mit den Historischen Postkutschen des Museums für Kommunikation auch online unter https://ots.de/hZhnp4 gebucht oder in den Tourist Informationen am Hauptmarkt und im Handwerkerhof gekauft werden. Der Kauf eines Online-Tickets berechtigt zum direkten Einstieg über eine Fast-Lane. Neben dem digitalen Veranstaltungskalender ist auch der Budenplan online abrufbar, der mit einer verbesserten Suche nach Produkten und Informationen über die Händlerinnen und Händler ausgestattet ist.

Service für Reisebusse

Für nationale und internationale Reiseveranstalter wird das bewährte System zur Steuerung des Reisebusaufkommens auch dieses Jahr fortgesetzt. So stehen an der Grasersgasse, am Vestnertorgraben und in der Marienstraße wieder Aus- und Einstiegsstellen für die Gäste zur Verfügung. Das Busteam kann für die Zeit des Aufenthalts den Bussonderparkplatz an der Bayernstraße ansteuern. Bei der Einfahrt erwartet die Fahrerinnen und Fahrer ein Willkommenspaket mit Elisenlebkuchen von Lebkuchen-Schmidt, Gutscheinen für Bratwurstbrötchen und Getränke sowie auf Wunsch ein Ticket für den ÖPNV.

Neuer Hauptförderer des Christkindlesmarktes: Lebkuchen-Schmidt

Ab diesem Jahr wird das 1927 gegründete Traditionshaus den wohl berühmtesten Weihnachtsmarkt der Welt im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung unterstützen. Im Gegenzug erhält Schmidt nicht nur eine Logopräsenz auf den Werbematerialien des Marktes. Die Kooperation sieht auch vor, dass das Unternehmen offizielle Lizenzprodukte in sein Sortiment aufnimmt. Den Auftakt bildet der erste original "Nürnberger Christkindlesmarkt-Stollen", der ab sofort die Produktpalette erweitert.

Weiterführende Links

Webseite Christkindlesmarkt: https://www.christkindlesmarkt.de/

Quartier Christkindlesmarkt: https://quartiere-nuernberg.de/quartiere/quartier-christkindlesmarkt

Instagram-Kanal Nürnberger Christkindlesmarkt: https://www.instagram.com/christkindlesmarkt.nuernberg

Webseite Lebkuchen-Schmidt: https://www.lebkuchen-schmidt.com/

Mehr Informationen in Deutsch und Englisch finden Sie in unserem Pressroom unter: https://tourismus.nuernberg.de/pressroom/ und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (@tourismus.nuernberg), Instagram (@nuernberg_travel) und X (@Nuernberg_Info).

Original-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell