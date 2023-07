Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

"Sommerzeit ist Festivalzeit. Nürnberg bietet ein vielfältiges und breites Kulturangebot, das für viele nationale und internationale Gäste interessant ist", so Yvonne Coulin, Geschäftsführerin der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg. "Die bekannten Veranstaltungen werden in diesem Jahr durch das neue Kulturfestival Mauerblümchen und durch den neuen kulturellen Begegnungsort in der Kongresshalle Segment #1 erweitert."

Alle Veranstaltungshighlights für den Kultursommer in Nürnberg:

Musikfestivals in Nürnberg

Den Auftakt in den Nürnberger Kultur- und Festivalsommer macht vom 21. bis 23. Juli 2023 das größte Musikfestival in Deutschland, das Bardentreffen. Dieses kostenfreie Open-Air-Format verwandelt die Nürnberger Altstadt in eine klangvolle Musikzone. Internationale, nationale und regionale Bands aus unterschiedlichen Genres greifen musikalisch die aktuelle Diskussion um "kulturelle Aneignung und musikalische Anerkennung" auf. Auf acht Bühnen finden unter dem Motto "Geklaute Laute?" 90 Konzerte sowie ein Rahmenprogramm statt. Durch den Erwerb des Programmheftes oder eines Instrumenten-Pins können die Festivalbesucher dazu beitragen, dass das Bardentreffen auch zukünftig kostenfrei bleibt.

Den Festivalsommer unter freiem Himmel beschließt das Klassik Open Air. An zwei Sommerabenden verwandelt sich der Park im Nürnberger Luitpoldhain in den wohl grünsten Konzertsaal Europas. Hier feiern die beiden großen Nürnberger Orchester bei freiem Eintritt ein Fest der klassischen Musik. Den Auftakt macht das Ensemble der Staatsphilharmonie Nürnberg am 30. Juli 2023 um 20 Uhr. Die Dirigentin Joana Mallwitz leitet musikalisch durch das Konzert, das unter dem Motto "Feste Feiern" zahlreiche Besucher:innen begeistern wird. "Unser neuer Darling!" heißt es am 5. August 2023, ebenfalls um 20 Uhr, wenn die Nürnberger Symphoniker mit ihrem neuen Dirigenten Jonathan Darlington zum großen Musikfest einladen. Die Konzerte lassen sich besonders gut bei einem Picknick genießen.

Kulturelle Highlights in Nürnberg

Nürnberg bietet neben den zahlreichen Musikfestivals auch andere kulturelle Highlights im Sommer 2023 an: Zwischen Opern- und Schauspielhaus des Staatstheaters Nürnberg findet im Juli ein kostenfreies Open-Air-Programm statt. Hier laden lokale Künstler:innen und Ensemble-Mitglieder des Staatstheaters ein, auf Liegestühlen zu verweilen, zuzuhören und mitzumachen.

Ein neuer kultureller Begegnungsort entsteht gerade auf dem historischen Areal des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg: Teile des Kongresshallen-Rundbaus sollen künftig baulich so ertüchtigt werden, dass mehr als 7.000 Quadratmeter an Produktions- und Präsentationsflächen für Künstler:innen zur Verfügung stehen. Den Auftakt der kulturellen Nutzung bildet die Öffnung des "Segment #1" im Arkadengeschoss. Hier werden fortan kulturelle Veranstaltungen angeboten.

Ein weiteres kulturelles Highlight kann im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg bestaunt werden: der älteste erhaltene Globus der Welt. Der Behaim-Globus entstand zwischen 1492 und 1494 und wurde erst kürzlich, am 18. Mai 2023, in das internationale UNESCO-Register "Memory of the World" aufgenommen und gehört somit zum Weltdokumentenerbe. Den weltberühmten "Erdapfel" können Besucher:innen zu den Öffnungszeiten des Germanischen Nationalmuseums besichtigen - Führungsangebote erläutern die Geschichte des Globus näher.

Ende des Sommers finden das neue Kulturfestival Mauerblümchen (8. bis 17. September 2023) und die beliebten Stadt(ver)führungen (15. bis 17. September 2023) statt. Um Partizipation und einen Bogen an Genres von Theater über Literatur bis hin zu Tanz und Installationen geht es beim "Mauerblümchen"-Festival. Entlang der Nürnberger Stadtmauer, zwischen Hauptbahnhof und Sterntor, werden Orte bespielt und in den kulturellen Fokus gerückt. Bei den Stadt(ver)führungen - 1 Wochenende - 1000 Routen - 1 Motto! haben Besucher:innen die Möglichkeit, Nürnberg und die Nachbarstadt Fürth aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Unter dem Motto "Schlüsselerlebnisse" geben u. a. bekannte Persönlichkeiten, Künstler:innen und Institutionen Einblicke in unbekannte oder normalerweise verschlossene Orte.

Stadtführungen in Nürnberg

Nürnberg lässt sich im Sommer bei einer der vielen unterschiedlichen Stadtführungen entdecken. Seit dem 20. Mai 2023 bietet die CTZ unter dem Titel: "Nürnberger Quartiere - Liebe auf den ersten Schritt." Rundgänge durch die Nürnberger Quartiere an. Es stehen zwei unterschiedliche Routen zur Auswahl: Die Nordroute sowie die Südroute. Es gibt bekannte Highlights, wie zum Beispiel die Kaiserburg oder die Lorenzkirche, zu entdecken, aber auch unbekannte Orte, wie inhabergeführte Läden, grüne Oasen oder individuelle Cafés. Die Führungen finden jeden dritten Samstag im Monat statt und dauern jeweils eine Stunde. Pro Führung gibt es maximal 20 Plätze.

