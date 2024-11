GN Hearing GmbH

Mit diesem Hörsystem verstehen Sie im Lärm am besten

Dänischer Hersteller kombiniert hervorragenden Klang mit fortschrittlichster Konnektivität

Wer sein Gehör heute mit einem Hörsystem unterstützt, erhält weit mehr als bloße Verstärkung der Lautstärke. Intelligente Systeme erkennen die Hörumgebung und stellen sich darauf ein. Auch Standort oder Anzahl der Sprecher werden erkannt und beeinflussen automatisch die Unterstützung durch das Hörgerät. Bestnoten für das Hören in Lärm, die zuverlässigste Situationsklassifizierung, die detailreichste Wiedergabe der Hörumgebung, branchenführende Direktionalität mit dem präzisesten Sprachfokus - bei einer Vielzahl der für Nutzer relevanten Funktionalitäten setzt das Hörsystem ReSound NexiaTM neue Maßstäbe. Zudem handelt es sich um das erste Hörsystem, das die Nutzung des neuen Bluetooth®-Standards AuracastTM ermöglicht. Dahinter steht der dänische Hersteller GN Hearing - seit langem Innovationstreiber bei der Entwicklung moderner Hörsysteme.

Unübertroffene Bauformen, darunter das kleinste Akku-RIC-System am Markt, zuvor unerreichte audiologische Features und das weltweit erste Hörsystem Made for Auracast machen ReSound Nexia inzwischen zum erfolgreichsten Hörsystem bei GN Hearing. Dass die Dänen damit nicht nur das beste Hören im Lärm ermöglichen, sondern auch die zuverlässigste Situationsklassifizierung, die detailreichste Wiedergabe der Hörumgebung und branchenführende Direktionalität mit dem präzisesten Sprachfokus anbieten, ergeben aktuelle Vergleiche mit den Hörsystemen anderer Anbieter.

"Nachweisen konnten wir das in zwei aktuellen Studien", so Hans-Christian Drechsler, Leiter Produkt-Marketing der GN Hearing für Deutschland. "Hier wurde beispielsweise untersucht, wie zuverlässig neueste Spitzen-Produkte führender Hersteller bestimmte Hörszenarien erkennen - von leiser bis Party-Akustik. Die Hörsysteme wurden in einer Messbox getestet und mittels Data-Logging ausgelesen. Unterschiede zwischen den verschiedenen Lösungen waren insbesondere bei Misch-Szenarien aus Sprache und Lärm signifikant. Größte Schwierigkeit bereitete etwa ein Supermarkt-Szenario, bei dem mehrere Systeme leise Hintergrundmusik als "Musik" klassifizierten und sich dementsprechend automatisch auf eine unzutreffende Hörsituation einstellten. ReSound Nexia hingegen setzte mit 95%iger Genauigkeit eine absolute Benchmark."*

Ebenso überzeugen konnte ReSound Nexia in Tests zur Direktionalität: Mittels drehbarem KEMAR-Kunstkopf wurde die Wirkung des Front Focus mit Pendants von neuesten Produkten der Wettbewerber verglichen und aufgezeichnet. Ergebnis: Mit 360 All-Around und Front Focus hat GN zurzeit den präzisesten und wirkungsvollsten Sprachfokus der Branche.**

Neue Maßstäbe im Design und wegweisende Vernetzung - ReSound Nexia ist schon jetzt das erfolgreichste Hörsystem der GN Hearing

GN Hearing macht nicht nur immer wieder mit wegweisenden audiologischen Features von sich Reden; seit rund 15 Jahren dominiert GN auch den Trend zur smarten Konnektivität von technischen Hörhilfen. So setzt ReSound Nexia auch beim diskreten Gehäuse-Design sowie hinsichtlich smarter Vernetzung Maßstäbe. Das ReSound Nexia microRIC ist das kleinste am Markt verfügbare Akku-Hörsystem, das hinter dem Ohr getragen wird. Und als erstes Hörsystem Made for Auracast bietet die Produkt-Familie die fortschrittlichste Konnektivität. Die Vorteile des neuen Standards Bluetooth Low Energy (LE) Audio und Auracast Broadcast Audio können von Hörsystem-Trägern bereits vielfältig erlebt werden - etwa mit dem Auracast-fähigen TV-Streamer+ oder mit dem neuen Multi-Mic+ von GN, dem weltweit ersten externen Mikrofon Made for Auracast. Vor allem durch seine neuartigen Vernetzungsoptionen avancierte ReSound Nexia sowohl beim diesjährigen EUHA-Kongress, der größten Hörgeräte-Messe der Welt, als auch auf der IFA in Berlin zu einem Highlight für Besucher und Medienvertreter.

Zu den Superlativen, für die ReSound Nexia mittlerweile steht, gesellt sich aktuell noch ein weiterer: "Schon jetzt ist es unser bislang erfolgreichstes Hörsystem", so Hans-Christian Drechsler. "Und die Rückmeldungen der Kunden zeigen, dass die hervorragenden Laborwerte der Studien auch im Alltag Bestätigung finden. Die Nutzer gewöhnen sich sehr schnell; der Klang des ReSound Nexia wird von vornherein als angenehm erlebt. Und gerade herausfordernden Hörsituationen ist man wieder deutlich mehr gewachsen. Die Nutzer können entspannt Gruppengesprächen folgen, ihre Aufmerksamkeit jederzeit verlagern und uneingeschränkt beteiligt sein."

Hörakustikerin Melanie Kurzmann: "Mit dem System komme ich hervorragend zurecht. Ich fühle mich sehr wohl damit."

Bestätigt werden die Vorteile im Alltag nicht zuletzt von erfahrenen Hörakustikern, die selbst hörgeschädigt und mit ReSound Nexia versorgt sind, die also ihr Wissen und Know-how als Anpasser obendrein mit eigenen Erlebnissen verbinden können.

"Die Versorgung mit Nexia hat prima geklappt", so etwa Hörakustiker- und Augenoptikermeister Marvin Oppermann aus Sprockhövel. "Die Systeme haben eine sehr hohe Spontanverträglichkeit, unterstützen mich vor allem in lauten Umgebungen und der Tragekomfort ist sehr gut. Und die Akkus sind super; da komme ich locker über den Tag. Am Abend setze ich die Geräte in die Ladeschale und am Morgen sind sie bereit. Probleme mit der Akku-Laufzeit habe ich nie. Vor allem aber holt mich die Konnektivität des ReSound Nexia ab. Ich bin ein großer Fan neuester Vernetzung, etwa auch von Auracast. Ich arbeite ständig mit Apple-Produkten. Ob iPhone, iPad oder mein MacBook - alles habe ich mit den ReSound Nexia vernetzt. Ich brauche also keine extra Kopfhörer mehr. Und die Bluetooth-Verbindung ist sehr stabil. Bei den Systemen eines anderen Herstellers, die ich mal probiert hatte, war die Verbindung längst nicht so gut."

Ganz ähnlich das Urteil von Hörakustikmeisterin Melanie Kurzmann aus Kitzingen: "Hörgeräte nutze ich seit meiner Kindheit; wobei ich nur auf einer Seite mit Technik höre. Im Laufe der Jahre habe ich schon viele Hörgeräte erlebt. Da ich an der Quelle sitze, teste ich sie oft. Jetzt trage ich ein Nexia microRIC, und das schon seit einigen Monaten. Aufgefallen ist mir gleich, dass es unglaublich leicht ist - obwohl es einen Akku hat. Auch die Spontanakzeptanz war sehr gut. Tatsächlich musste ich wenig verstellen. Das hat mich überrascht, weil ich bei anderen Geräten oft sehr lange nach der passenden Einstellung suchen muss. Mit dem System komme ich hervorragend zurecht. Ich fühle mich sehr wohl damit."

Die hier verwendeten Zitate von Marvin Oppermann und Melanie Kurzmann sind Auszüge aus dem Interview-Artikel "Angepasst und selbst erlebt", der in der November-Ausgabe der Fachzeitschrift "OMNIdirekt" erschienen ist (S. 48-51). Sie finden den Beitrag auch unter https://omnidirekt.digital/de/040-november-2024/marvin-oppermann-und-melanie-kurzmann-ueber-ihre-erfahrungen-mit-dem-nexia.

Redaktioneller Hinweis:

Als weltweit führende Hörgeräte-Marken bestimmen ReSound und Beltone die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

© 2024 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

