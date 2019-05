Content Fleet GmbH

Neuer Player im Content Marketing: Content Fleet und Testroom fusionieren

Deutschlands Content-Marketing-Markt bekommt einen neuen Player: Die Hamburger Agenturen Content Fleet und Testroom fusionieren. Mehr als 140 Mitarbeiter betreuen dann aus Hamburg und Berlin Kunden wie BMW M, Saturn, Henkel, Hyundai, Novartis oder KIND.

Knapp hundert Redakteure, Video-Spezialisten und Social Media Experten erstellen Content, verbreiten ihn dann über alle Kanäle mit privilegiertem Zugang in den verschiedenen Medien. "Ein Alleinstellungsmerkmal der neuen Agentur ist die Content Analyse durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Auf diese Eigenentwicklung sind wir besonders stolz. Sie minimiert Streuverluste im Content Marketing", sagt Testroom-Gründer Michael Dunker. "Nach der KI steht dann immer der journalistische Ansatz im Mittelpunkt - die Kraft der guten Geschichte."

"Ich freue mich sehr über die Verstärkung unserer Mannschaft. Wir pushen damit unsere Marktposition im digitalen Content Marketing in Deutschland und können unsere Kunden noch umfassender betreuen", sagt Philip Dipner, CEO von Content Fleet. Gemeinsam mit Michael Dunker führt er die neue Agentur, die künftig als Content Fleet GmbH firmiert. "Zusammen sind wir eine starke Agentur, die unabhängig von Verlagen oder Agentur-Netzwerken datengetriebenes Content Marketing mit journalistischer Expertise bietet", sagt Michael Dunker.

Größte Stärke der neuen Content Fleet ist der integrierte Ansatz: "Unsere Form des digitalen Content-Marketings verbindet alle Kanäle, um die Botschaften unserer Auftraggeber zielgruppengerecht zu verbreiten", sagt Philip Dipner. "Wir decken die komplette Wertschöpfungskette von der Beratung und Analyse über die technische Realisierung digitaler Plattformen, die Content-Kreation, Distribution bis zur Erfolgsmessung ab."

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 100 Content-Experten, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab, von der Konzeption, der Portalentwicklung, der Content-Kreation bis hin zur Content-Distribution und dem Performance Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so durch das reichhaltige Netzwerk der Ströer Gruppe.

