Deutscher Verband Flüssiggas e.V.

Flüssiggas Verband begrüßt Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes

Berlin (ots)

"Der Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes reduziert die Komplexität des geltenden Heizungsgesetzes und unterstreicht die Rolle, die biogenes Flüssiggas in der Wärmeversorgung und Heizungsmodernisierung einnehmen kann", so Hauptgeschäftsführer Andreas Stücke. Die zukünftig von den Energieversorgern zu treffende Grüngasquote sei geeignet, den Produzenten grüner Moleküle die erforderliche Investitionssicherheit zu verschaffen. Eine parallel wirkende "Bio-Treppe", die von den Eigentümern beim Einbau einer neuen Gasheizung verfolgt werden müsse, sei angesichts einer permanent wachsenden Grüngasquote verzichtbar.

Auch die Länderöffnungsklausel, die den Ländern höhere Anforderungen im Heizungskeller erlaube, könne die Koalition endlich ersatzlos streichen. "Wer braucht in diesem Regelungsdickicht des Bundes weitere und härtere Regeln der Länder?", fragt Stücke.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

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