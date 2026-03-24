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Verbrauchertipp | Sommerzeit beginnt: Auch die Zeitschaltuhr der Heizung prüfen

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Berlin (ots)

Zeitumstellung am 29. März: Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die Nachtabsenkung ihrer Heizungsanlage anpassen.

Neujustieren statt frieren: Ohne Anpassung an die Sommerzeit geht die Heizung morgens zu spät an.

Wie Heizzeiten und tatsächlicher Bedarf nach der Zeitumstellung wieder optimal zusammenpassen, erklärt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Die Sommerzeit startet: In der Nacht auf den 29. März werden die Uhren von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt. Anders als Funkuhren, Smartphones oder Laptops stellen sich Zeitschaltuhren von Heizungsanlagen meist nicht automatisch auf Sommerzeit um. Damit die Heizzeiten und der tatsächliche Bedarf auch in der Endphase der laufenden Heizperiode zusammenpassen, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher selbst aktiv werden. "Durch manuelle Umstellung der Heizungsanlage auf Sommerzeit steht die Wärme auch ab dem 29. März genau dann bereit, wenn sie gebraucht wird", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).

Nachtabsenkung anpassen und bedarfsgerecht heizen

Bleibt die Nachtabsenkung der Heizung auf Winterzeit eingestellt, senkt und erhöht sie die Raumtemperatur zum falschen Zeitpunkt. "Ohne Neujustierung startet die Anlage morgens zu spät. Statt wie gewünscht an Wochentagen zum Beispiel um 6:00 Uhr erst um 7:00 Uhr", sagt Markus Lau. "Abends läuft sie entsprechend länger als nötig und wechselt zu spät in den Nachtmodus." Damit das Heizprofil im richtigen Tagesrhythmus bleibt, lohnt es sich ab dem 29. März zu prüfen, ob die Heizungsanlage bereits auf Sommerzeit läuft. Denn nur mit korrekt eingestellter Nachtabsenkung wird bedarfsgerecht geheizt.

Digitale Thermostate: Sommerzeit per App oder automatisch einstellen

Wer in einer Mietwohnung lebt und keinen Zugang zur Heizungsanlage hat, kann digitale Thermostate nutzen, um die Heizzeiten zu steuern. Per App können Mieterinnen und Mieter die Einstellungen zur Nachtabsenkung an die Sommerzeit anpassen und so weiterhin bedarfsgerecht heizen. Viele digitale Heizkörperthermostate bieten zudem die Option, automatisch zwischen Winter- und Sommerzeit zu wechseln.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

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