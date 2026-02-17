Deutsche Postcode Lotterie

Glücksgefühle zum Valentinstag: Postcode Lotterie verteilt zwei Millionen Euro in Neustrelitz

Bild-Infos

Download

Düsseldorf/Neustrelitz (ots)

Der Valentinstag steht für gewöhnlich im Zeichen der Liebe, doch für zahlreiche Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie brachte er in diesem Jahr vor allem eins: das ganz große Glück. 283 Neustrelitzer*innen freuten sich an diesem Tag zusammen über den Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro. Fünf Nachbar*innen erlebten dabei einen ganz besonderen Glücksmoment: Sie teilen sich dank ihres gezogenen Postcodes 17235 UZ insgesamt eine Million Euro. Und auch der gute Zweck gewann wieder mit: Das Familienzentrum Neustrelitz e.V. wurde mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht.

Nichts passt besser zum Tag der Liebe als geteilte Freude: Genau deshalb machte sich das Team der Postcode Lotterie an diesem besonderen Samstag auf den Weg nach Neustrelitz, um die Nachbarschaft zu überraschen, die sich zusammen über den Februar-Monatsgewinn freuen durfte. Besonderen Grund zur Freude hatten dabei fünf Nachbar*innen, deren Postcode 17235 UZ gezogen wurde: Dank ihrer jeweils acht Lose erhielten sie 125.000 Euro pro Los. Glücksbotin Julia Krüger ließ es sich nicht nehmen, die großen, goldenen Schecks persönlich an den Haustüren zu überreichen.

Dank jeweils zweier Lose ließen Annette* und Bodo* beim Blick auf je 250.000 Euro ihren Gefühlen freien Lauf. "Wir können uns endlich zwei große Träume erfüllen: in die Antarktis reisen und uns ein Wohnmobil kaufen", sagte die überwältigte Gewinnerin. Und auch Carina* und Henry* konnten ihr Glück kaum fassen: Beide haben dank jeweils eines Loses je 125.000 Euro gewonnen. Roberto* war der Fünfte im Bunde der überglücklichen Nachbarn: Der Neustrelitzer durfte zusammen mit seiner Ehefrau Diana* über 250.000 Euro jubeln! Passender hätte Fortuna nicht nach Neustrelitz kommen können: "Wir haben heute an Valentinstag auch unseren 18. Hochzeitstag und freuen uns riesig. Wir sind wunschlos glücklich, aber ein paar kleine Träume werden wir uns schon verwirklichen können."

Zusammen mit den Gewinner*innen im Postcode jubelten 278 weitere glückliche Gewinner*innen in der Postleitzahl 17235. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 392 Losen 2.551 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 192 Gewinner*innen haben ein Los, 59 freuen sich über 5.102 Euro und 26 erhalten sogar 7.653 Euro. Alle zusammen feierten ausgelassen und zusammen mit dem Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund im Familienzentrum Neustrelitz.

"Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."

Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Mecklenburg-Vorpommern konnten bereits 180 soziale und grüne Projekte von gemeinnützigen Organisationen mit fast sieben Millionen Euro gefördert werden. Einen emotionalen Überraschungsmoment erlebte dann auch Monika Kaiser vom Verein Familienzentrum Neustrelitz, die mit einem Förderscheck in Höhe von 20.000 Euro überrascht wurde und der anwesenden Gewinnergruppe ihre wichtige Arbeit vorstellen durfte.

Mecklenburg-Vorpommern zum dritten Mal im Postcode-Glück

Die Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie in Mecklenburg-Vorpommern konnten sich bereits über zwei Monatsgewinne freuen. Im Januar 2025 jubelte in Wackerow eine Gewinnergruppe über 1,4 Millionen Euro. Im Mai 2024 freuten sich Gewinner*innen im Ostseebad Binz über ebenfalls insgesamt 1,4 Millionen Euro. Die ganze Geschichte aus Wackerow gibt es hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.

Über die Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits rund7.500 soziale und grüne Projekte mit mehr als 400 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Weitere Informationen zu geförderten Projekten gibt es hier.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 2.000.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 1.000.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 15 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitgestellt. Damit gehören sie zu den größten privaten Fördermittelgebern der Welt.

Postcode-Botschafter*innen des Glücks

Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und Peter Maffay.

Original-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell