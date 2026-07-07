Unternehmensgruppe ALDI Nord

Comeback des Jahres: ALDI Nord bringt Kult-Eistee zurück

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Essen (ots)

Zeitreise bei ALDI Nord: Nach 17 Jahren ist der ikonische Eistee im Tetra Pak von ALDI Nord wieder erhältlich. Ab dem 13. Juli 2026 bringt ALDI Nord in einer Retro-Woche das Kultprodukt zusammen mit weiteren Eigenmarkenklassikern für kurze Zeit in seine rund 2.200 Filialen. Im Retro-Look und natürlich zum ALDI Preis.

Wer in den 1990er und 2000er Jahren aufgewachsen ist, kennt ihn: Den ALDI Nord Eistee im Tetra Pak in den Sorten Pfirsich und Zitrone. Der Eistee gehört zu den Produkten, nach denen Kundinnen und Kunden immer wieder gefragt haben. Deshalb feiert er jetzt sein Comeback - im originalgetreuen Retro-Look aus den 1990er Jahren, mit einer Rezeptur und einem Geschmack, der an früher erinnert. Für nur 0,89 Euro je 1,5-Liter-Packung können Kundinnen und Kunden ihren Lieblingseistee von damals in bester ALDI Qualität genießen.

Retro-Woche für alle zum ALDI Preis.

Neben dem Eistee holt ALDI Nord für einen begrenzten Zeitraum weitere Kultprodukte zurück:

ALBRECHT KAFFEE Gold: Bis in die 90er Jahre war ALBRECHT GOLD ein Synonym für exzellenten Kaffeegenuss, jetzt kommt er für kurze Zeit zurück. 5,29 Euro je 500-g-Packung

WESTMINSTER Schwarztee-Mischung: Damals wie heute bietet die Mischung kräftig-aromatischen Schwarztee zum ALDI Preis. 0,89 Euro je 87,5-Gramm-Packung

POTTKIEKER Hühnernudeltopf: Herzhafter Eintopf mit Muschelnudeln mit altbekannter Würze. 1,69 Euro je 800-g-Dose

KARLSQUELL Edel-Pils: Bier mit Kultfaktor, das Anfang der 80er-Jahre sogar von einer Hamburger Punkband besungen wurde, zurück im adaptierten Retro-Design. 0,35 Euro je 0,33-Liter-Dose (zzgl. Pfand)

DELIKATO Tomatenketchup und Delikatess-Mayonnaise: Der Klassiker mit Original-Rezeptur und im Retro-Design. 0,99-1,49 Euro je 500-ml-Flasche

Die Aktionsartikel sind ab dem 13. Juli 2026 in allen rund 2.200 ALDI Nord Filialen in Deutschland erhältlich - solange der Vorrat reicht. Alle Informationen sowie weitere Angebote der Woche gibt es unter aldi-nord.de.

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