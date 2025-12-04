Heid Energieberatung

Sanieren oder verlieren: Wie Energieeffizienz den Immobilienwert beeinflusst

Bild-Infos

Download

Walldorf (ots)

Steigende Energiepreise und neue EU-Vorgaben verändern den Immobilienmarkt grundlegend. Der energetische Zustand eines Gebäudes ist längst kein Randaspekt mehr, sondern beeinflusst direkt den Verkehrswert. Wer die energetische Qualität seiner Immobilie vernachlässigt, riskiert Preisabschläge, geringere Beleihungswerte und sinkende Nachfrage.

Dieser Beitrag zeigt, welche Energieeffizienzstandards heute für die Wertermittlung relevant sind – und warum eine gezielte Modernisierung den Immobilienwert langfristig sichern kann.

Der Einfluss von Marktwert und Regulierungen

Galt die Energieeffizienz früher als ökologischer Bonus oder Sparmöglichkeit, ist sie heute zu einem zentralen Standortfaktor geworden. Die Energiekrise, politische Vorgaben seitens der EU sowie immer höhere Ausgaben für den CO2-Ausstoß sorgen dafür, dass es zu großen Verlusten kommt, wenn Eigentümer die Energieeffizienz nicht im Blick haben und Gebäude energetisch nicht aufrüsten. So sind Objekte, die in den niedrigen Energieklassen F und G liegen, kaum noch attraktiv. Bei Gebäuden dieser Art beträgt der Wertverlust – das haben Studien der Deutschen Bank ergeben – bei 10 bis 25 Prozent.

Energetisch schlechte Immobilien erhalten in vielen Fällen geringere Beleihungswerte von Banken, während Käufer häufig Preisnachlässe oder Zusagen für Sanierungen fordern. Steigende Betriebskosten mindern zusätzlich die Nachfrage auf dem Mietmarkt, und Modernisierungskosten lassen sich nur begrenzt auf Mieter umlegen. Mit der neuen EU-Gebäuderichtlinie (EPBD 2024/1275) sollen die Mitgliedstaaten nun eigene nationale Strategien entwickeln, um den Energieverbrauch von Gebäuden schrittweise zu senken. Vorrangig sollen dabei besonders ineffiziente Gebäude saniert werden – eine feste Verpflichtung, dass alle Wohngebäude bis 2033 Energieklasse D erreichen müssen, besteht jedoch nicht. Die Richtlinie muss bis spätestens 29. Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden.

Wertsteigerung durch Sanierung – diese Vorteile erzielen Eigentümer

All diese Anforderungen zeigen, dass ein gutes und durchdachtes strategisches Sanierungskonzept wichtig ist, um den Wert einer Immobilie zu steigern. Mit klug geplanten Maßnahmen verbessern Eigentümer die Substanz, erreichen eine höhere Attraktivität ihres Objektes auf dem Markt und erreichen eine bessere Förderquote. Dabei hilft es, sich einen erfahrenen Partner an die Seite zu holen, der im Rahmen einer Energieberatung aufzeigt, welche Chancen es gibt und wie man ein solches Sanierungsprojekt am besten angehen sollte.

Maßnahmen, die hierbei in Frage kommen, umfassen insbesondere die Dämmung von Fassaden und Dächern, den Fenster- und Heizungstausch oder eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Mit professioneller Hilfe profitieren Eigentümer, Käufer und Mieter gleichermaßen davon, wenn eine Immobilie energieeffizienter wird. Das Wohnklima wird besser und die Kosten für den laufenden Betrieb sinken. Das zeigt: Eine bessere Energieeffizienz lohnt sich bereits ab dem ersten Monat.

Strategische Sicherung von Fördermitteln

Eine große Hilfe bei der Sanierung und Modernisierung bieten Förderprogramme. Viele Eigentümer schöpfen die vorhandenen Mittel jedoch gar nicht aus, obwohl sie Anspruch auf eine Unterstützung geltend machen könnten. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan ist etwa ein Bonus von bis zu 15 Prozent denkbar. Steuerliche Erleichterungen sowie zinsgünstige Kredite bei der KfW sind ebenfalls möglich. Die konkrete Förderhöhe hängt dabei von Art und Umfang der Maßnahme, dem Gebäudetyp sowie den jeweiligen Förderbedingungen ab. Die Voraussetzung hier ist lediglich, dass die richtige Reihenfolge und sachgerechte Nachweisdokumentation bei der Umsetzung der Maßnahmen beachtet wird.

Zukunftspotenzial von Investitionen

Wer weiß, wie ein Sanierungsprojekt geplant und umgesetzt werden sollte, stellt für seine Immobilie eine enorme Wertsteigerung sicher. Steuerliche Entlastungen, staatliche Hilfsmaßnahmen sowie eine professionelle, kompetente Energieberatung schaffen für Eigentümer die besten Voraussetzungen, um ihr Objekt zukunfts- und marktfähig zu machen. Dadurch ist nicht nur eine langfristige Nachfrage gewährleistet, man ist auch in der Lage, den wachsenden EU-Regulierungen gelassen entgegenzublicken.

Über Cyran Heid:

Cyran Heid ist Gründer der Heid Energieberatung mit Sitz in München. Das Unternehmen verbindet technische Präzision mit wirtschaftlicher Weitsicht und bietet unabhängige Beratung auf höchstem Niveau. Im Mittelpunkt stehen maßgeschneiderte Sanierungskonzepte, strategisch durchdachte Fördermittelberatung und die nachhaltige Entwicklung von Immobilienwerten. Eigentümer profitieren von individuellen Lösungen, die nicht nur technisch überzeugen, sondern auch wirtschaftlich langfristig sinnvoll sind. Weitere Informationen finden Sie unter: www.heid-energieberatung.de

Original-Content von: Heid Energieberatung, übermittelt durch news aktuell