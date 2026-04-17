Bundesstiftung Gleichstellung

Neue DIN-Norm stärkt Gleichstellung in Organisationen

DIN EN ISO 53800 bietet erstmals umfassenden Leitfaden zur strukturierten Förderung von Geschlechtergerechtigkeit

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Berlin (ots)

Deutschland hat in den vergangenen Jahren wichtige Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern erzielt. Dennoch besteht weiterhin eine deutlich spürbare Lücke zwischen politischen Zielsetzungen und gelebter Realität. Vor diesem Hintergrund gewinnt die systematische Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit in Organisationen zunehmend an Bedeutung.

Mit der jetzt veröffentlichten deutschen Sprachfassung der DIN EN ISO 53800 "Leitfaden für die Förderung und Umsetzung der Geschlechtergleichstellung und das Empowerment von Frauen" steht Organisationen ein praxisnahes Instrument zur Verfügung, um Gleichstellung strategisch zu verankern und wirksam umzusetzen. Der Leitfaden unterstützt Unternehmen und Institutionen dabei, Gleichstellung in zentrale Handlungsfelder zu integrieren - etwa in Personalprozesse, Netzwerkarbeit oder Kommunikation.

"Die neue DIN-Norm liefert Orientierung und zeigt konkrete Wege auf, wie Organisationen Geschlechtergerechtigkeit nachhaltig fördern können", so Dr. Arn Sauer, Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung. "Organisationen profitieren in mehrfacher Hinsicht: Gleichstellung kann zur Verringerung von Fluktuation beitragen, die Personalgewinnung verbessern sowie Zusammenarbeit und Führungskultur stärken. Dies wirkt sich positiv auf Leistungsfähigkeit und Arbeitsergebnisse aus."

Erarbeitet wurde die DIN-Norm unter der Leitung von Dr. Regina Frey, Leiterin des Bereichs Gleichstellungs-Check der Bundesstiftung Gleichstellung und Obfrau des zuständigen DIN-Ausschusses. Die Norm ist unter www.dinmedia.de abrufbar.

Fachveranstaltung in Berlin

Anlässlich der Veröffentlichung fand am 16. April 2026 in Berlin eine gemeinsame Veranstaltung des Deutschen Instituts für Normung (DIN e. V.) und der Bundesstiftung Gleichstellung unter dem Titel "Geschlechtergleichstellung in Organisationen durch Normung: Vorstellung des Leitfadens zur Geschlechtergleichstellung" statt.

Im Rahmen eines Lunchformats wurde die Norm vorgestellt und gemeinsam mit Expert*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Bundespolitik diskutiert. Im Fokus standen zentrale Fragen zu Nutzen, Anwendungsmöglichkeiten und Herausforderungen bei der Umsetzung der Norm. Die Veranstaltung bot zudem Raum für Austausch und Vernetzung zwischen den Teilnehmenden.

Über die DIN EN ISO 53800

Ziel der DIN EN ISO 53800 ist es, öffentlichen und privaten Organisationen Leitlinien, Definitionen sowie konkrete Vorgehensweisen und Hilfsmittel bereitzustellen. Sie soll dazu beitragen, Organisationen zu ermutigen, zu unterstützen und anzuleiten, sowohl intern als auch extern nachhaltige Fortschritte bei der Förderung und Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und beim Empowerment von Frauen zu erzielen.

Über die Bundesstiftung Gleichstellung

Seit Mai 2021 gibt es die Bundesstiftung Gleichstellung als rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts. Die Stiftung stärkt und fördert die Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Sie bündelt Kompetenzen in der Gleichstellungsarbeit und trägt gemeinsam mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu bei, die Gleichberechtigung der Geschlechter effektiver durchzusetzen und bestehende Nachteile aus dem Weg zu räumen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen bereitzustellen, die Praxis zu stärken und die Entwicklung neuer Ideen für Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen. Sie ist darüber hinaus ein "Offenes Haus für Gleichstellung", in dem gleichstellungspolitische Initiativen arbeiten und sich vernetzen können.

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