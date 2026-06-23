AWOL Vision

Amazon Prime Day 2026

AWOL Vision und Valerion läuten größte Rabattaktion des Jahres ein - bis zu 41 % auf Premium-Projektoren und Entertainment-Lösungen

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Berlin (ots)

Großes Kino, große Rabatte: Vom 23. bis 26. Juni 2026 feiert AWOL Vision den Amazon Prime Day mit starken Angeboten für alle, die großes Entertainment auf großer Leinwand erleben möchten. Im Aktionszeitraum profitieren Kund*innen von der größten Rabattaktion des Jahres und erhalten Preisnachlässen von bis zu 41 Prozent auf ausgewählte Valerion-Projektoren, AWOL LTV-Projektoren und Heimkino-Bundles.

Ein besonderes Highlight sind die neuen Aetherion-Bundles: Neben Angeboten für den kürzlich vorgestellten Aetherion Pro haben Kund*innen auch erstmals auch die Möglichkeit, den neuen Aetherion Max zu erwerben, der offiziell erst am 30. Juni 2026 auf den Markt kommt. Damit bietet AWOL Vision bereits zum Marktstart attraktive Launch-Rabatte von bis zu 1.898 Euro auf ausgewählte Bundles inklusive Leinwand. Wer sich für einen Aetherion Max oder Aetherion Pro entscheidet, erhält zusätzlich ein kostenloses Watch-Party-Kit sowie vier Paar 3D-Brillen und kann das Heimkino-Erlebnis direkt mit Familie und Freund:innen genießen.

Die Angebote im Überblick (nur solange der Vorrat reicht):

Amazon Prime Deal Days

Valerion Projektoren

Aetherion Laser TV Projektoren

Aetherion Max: 3.699 EUR statt 3.999 EUR (-7,5 %)

Aetherion Pro: 2.799 EUR

Beim Kauf eines Aetherion Max oder Aetherion Pro erhalten Kund:innen ein gratis Watch-Party-Kit & zusätzlich 4 Paar 3D-Brillen

LTV-Projektoren

AWOL LTV-3000 Pro: 1.954 EUR statt 2.299 EUR (-15 %)

AWOL LTV-2500: 1.499 EUR statt 1.899 EUR (-21 %)

Bundles mit Cinematic Screen

Bundles mit motorisierter ALR-Leinwand

AWOL Webshop

Valerion Projektoren

Aetherion Laser TV Projektoren

Aetherion Max: 3.699 EUR statt 3.999 EUR (-7,5 %)

Aetherion Pro: 2.799 EUR

Beim Kauf eines Aetherion Max oder Aetherion Pro erhalten Kund:innen ein gratis Watch-Party-Kit & zusätzlich 4 Paar 3D-Brillen

LTV-Projektoren

AWOL LTV-3000 Pro: 1.954 EUR statt 2.299 EUR (-15 %)

Bundles mit Cinematic Screen

Bundles mit motorisierter ALR-Leinwand

Affiliate-Programm

Für interessierte Medien und Publisher hat AWOL Vision Affiliate-Programme eingerichtet:

Hinweis zur Markenintegration

Die bisher eigenständige Marke "Valerion" wird künftig als Produktreihe innerhalb des Portfolios von "AWOL Vision" geführt. Aus "Valerion" wird "AWOL Valerion". Entsprechend werden die bisherigen Produktnamen angepasst: So wird beispielsweise aus "VisionMaster" der "AWOL Valerion" und aus dem "VisionMaster Pro 2" der "AWOL Valerion Pro 2".

Pressematerial finden Sie HIER.

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