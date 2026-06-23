Amazon Prime Day 2026
AWOL Vision und Valerion läuten größte Rabattaktion des Jahres ein - bis zu 41 % auf Premium-Projektoren und Entertainment-Lösungen
Berlin (ots)
Großes Kino, große Rabatte: Vom 23. bis 26. Juni 2026 feiert AWOL Vision den Amazon Prime Day mit starken Angeboten für alle, die großes Entertainment auf großer Leinwand erleben möchten. Im Aktionszeitraum profitieren Kund*innen von der größten Rabattaktion des Jahres und erhalten Preisnachlässen von bis zu 41 Prozent auf ausgewählte Valerion-Projektoren, AWOL LTV-Projektoren und Heimkino-Bundles.
Ein besonderes Highlight sind die neuen Aetherion-Bundles: Neben Angeboten für den kürzlich vorgestellten Aetherion Pro haben Kund*innen auch erstmals auch die Möglichkeit, den neuen Aetherion Max zu erwerben, der offiziell erst am 30. Juni 2026 auf den Markt kommt. Damit bietet AWOL Vision bereits zum Marktstart attraktive Launch-Rabatte von bis zu 1.898 Euro auf ausgewählte Bundles inklusive Leinwand. Wer sich für einen Aetherion Max oder Aetherion Pro entscheidet, erhält zusätzlich ein kostenloses Watch-Party-Kit sowie vier Paar 3D-Brillen und kann das Heimkino-Erlebnis direkt mit Familie und Freund:innen genießen.
Die Angebote im Überblick (nur solange der Vorrat reicht):
Amazon Prime Deal Days
Valerion Projektoren
- AWOL Valerion Pro 2: 1.999 EUR statt 2.999 EUR (-33 %)
- AWOL Valerion Pro: 1.699 EUR statt 2.499 EUR (-32 %)
- AWOL Valerion Plus 2: 1.299 EUR statt 2.199 EUR (-41 %)
Aetherion Laser TV Projektoren
- Aetherion Max: 3.699 EUR statt 3.999 EUR (-7,5 %)
- Aetherion Pro: 2.799 EUR
Beim Kauf eines Aetherion Max oder Aetherion Pro erhalten Kund:innen ein gratis Watch-Party-Kit & zusätzlich 4 Paar 3D-Brillen
LTV-Projektoren
- AWOL LTV-3000 Pro: 1.954 EUR statt 2.299 EUR (-15 %)
- AWOL LTV-2500: 1.499 EUR statt 1.899 EUR (-21 %)
Bundles mit Cinematic Screen
- Aetherion Pro + 120" Cinematic Screen: 3.399 EUR statt 4.498 EUR (-24 %)
- Aetherion Pro + 100" Cinematic Screen: 3.199 EUR statt 3.798 EUR (-16 %)
Bundles mit motorisierter ALR-Leinwand
- Aetherion Max + 120" ALR Floor Rising Screen + 120" Station: 5.499 EUR statt 7.397 EUR (-26 %)
- Aetherion Max + 120" ALR Floor Rising Screen: 4.999 EUR statt 6.698 EUR (-25 %)
- Aetherion Max + 100" ALR Floor Rising Screen: 4.999 EUR statt 5.998 EUR (-17 %)
AWOL Webshop
Valerion Projektoren
- AWOL Valerion Pro 2: 1.999 EUR statt 2.999 EUR (-33 %)
- AWOL Valerion Pro: 1.699 EUR statt 2.499 EUR (-32 %)
- AWOL Valerion Plus 2: 1.299 EUR statt 2.199 EUR (-41 %)
Aetherion Laser TV Projektoren
- Aetherion Max: 3.699 EUR statt 3.999 EUR (-7,5 %)
- Aetherion Pro: 2.799 EUR
Beim Kauf eines Aetherion Max oder Aetherion Pro erhalten Kund:innen ein gratis Watch-Party-Kit & zusätzlich 4 Paar 3D-Brillen
LTV-Projektoren
- AWOL LTV-3000 Pro: 1.954 EUR statt 2.299 EUR (-15 %)
Bundles mit Cinematic Screen
- Aetherion Pro + 120" Cinematic Screen: 3.399 EUR statt 4.498 EUR (-24 %)
- Aetherion Pro + 100" Cinematic Screen: 3.199 EUR statt 3.798 EUR (-16 %)
Bundles mit motorisierter ALR-Leinwand
- Aetherion Max + 120" ALR Floor Rising Screen + 120" Station: 5.499 EUR statt 7.397 EUR (-26 %)
- Aetherion Max + 120" ALR Floor Rising Screen: 4.999 EUR statt 6.698 EUR (-25 %)
- Aetherion Max + 100" ALR Floor Rising Screen: 4.999 EUR statt 5.998 EUR (-17 %)
Affiliate-Programm
Für interessierte Medien und Publisher hat AWOL Vision Affiliate-Programme eingerichtet:
- 10 % Provision über das Impact-Affiliate-Programm des AWOL-DTC-Stores
- 8 % Provision über das PartnerBoost-Affiliate-Programm des AWOL-Amazon-Stores
- 10 % Provision über das Impact-Affiliate-Programm des Valerion-DTC-Stores
- 8 % Provision über das PartnerBoost-Affiliate-Programm des Valerion-Amazon-Stores
Hinweis zur Markenintegration
Die bisher eigenständige Marke "Valerion" wird künftig als Produktreihe innerhalb des Portfolios von "AWOL Vision" geführt. Aus "Valerion" wird "AWOL Valerion". Entsprechend werden die bisherigen Produktnamen angepasst: So wird beispielsweise aus "VisionMaster" der "AWOL Valerion" und aus dem "VisionMaster Pro 2" der "AWOL Valerion Pro 2".
Pressematerial finden Sie HIER.
Pressekontakt:
Kruger Media GmbH
Arianna Volpe
Senior Public Relations Managerin
E-Mail: awolvision@kruger-media.de
Web: www.kruger-media.de
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