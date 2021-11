Pepper Media Holding GmbH

Mit mydealz die besten Black-Friday-Deals finden

Der Countdown läuft: Noch dreimal schlafen und dann ist Black Friday. Viele fiebern diesem Datum schon eine Weile entgegen, weil sie für einen langgehegten Shopping-Wunsch auf die besonders günstigen Black-Friday-Angebote warten. Zahlreiche stationäre Händler und Online-Anbieter buhlen schließlich an diesem Tag mit einer wahren Rabattschlacht um die Gunst der Konsumenten. Das Verbraucherforum mydealz hilft, in der Masse der besonderen Deals den Überblick zu behalten und das passende Schnäppchen für die eigenen Bedürfnisse zu finden - übrigens nicht nur am Black Friday, sondern das ganze Jahr über.

mydealz ist das größte Portal für Deals, Gutscheine, Freebies und andere Angebote von Online-Shops und lokalen Händlern in Deutschland. Die rund 1,8 Millionen Mitglieder der Community teilen jeden Tag mehr als 500 Angebote aus ganz unterschiedlichen Produktkategorien. Das Besondere: Die mydealz-Nutzer verraten sich nicht nur, wo es die besten Schnäppchen gibt, sie diskutieren auch darüber und geben ihre ehrliche Meinung dazu ab. Dafür bewerten sie jedes Angebot mit "+" für "hot" (gut) und mit "-" für "cold" (schlecht). Je mehr positive Bewertungen ein Angebot bekommt, desto höher ist seine Temperatur und desto prominenter wird das Angebot angezeigt. So erkennen Verbraucher auf einen Blick, ob sich der Kauf lohnt.

Das ganze Jahr über hilfreiche Tools im Angebotsdschungel

Zusätzlich bietet die Website von mydealz weitere Funktionen, um sich im Angebotsdschungel besser zurechtzufinden. Damit hilft sie den Nutzern nicht nur an Shopping-Feiertagen wie dem Black Friday oder dem Cyber Monday, sondern jederzeit.

Um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben, können Verbraucher die kostenlose mydealz-App für Android-Smartphones und iPhones nutzen. In der App lassen sich Schlagwort-Alarme für frei wählbare Stichworte wie "Playstation 5", "Adidas Sneaker", "Smart Home" oder "Lego" stellen. Sobald ein passendes Angebot erhältlich ist, werden Nutzer per Push-Nachricht hierüber informiert. In seiner App bietet mydealz zudem einen eigenen Newsletter ("Tägliche Top Dealz") an. Mit ihm informiert mydelaz über die besten Angebote des jeweiligen Tages. Verbraucher sparen sich so die zeitraubende Suche und bekommen für sie relevante Angebote bequem aufs eigene Smartphone geliefert.

Über mydealz:

mydealz wurde im Jahr 2007 von Fabian Spielberger als Blog gegründet und ist heute mit 50,9 Millionen Kontakten pro Monat die größte Social-Shopping-Plattform. 6,7 Millionen Konsumenten (Unique User) nutzen mydealz jeden Monat, um Angebote einzustellen, zu diskutieren und zu bewerten und so Produkte zu den besten Konditionen am Markt zu finden. Seit 2014 ist mydealz Teil der Pepper.com-Gruppe, die als weltweit größte Shopping-Community neben Deutschland auch in Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Mexiko, den Niederlanden, Österreich, Polen, Russland und Spanien betreibt. Monatlich nutzen 25 Millionen Verbraucher die zwölf Pepper-Plattformen, um sich über aktuelle Angebote auszutauschen und 12.000 Kaufentscheidungen pro Minute zu treffen.

