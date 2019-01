Neue Sportmarke Newletics exklusiv bei Kaufland: ab sofort Sportbekleidung, Trainingsgeräte und Zubehör. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/111476 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kaufland" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Mehr Sport und Bewegung gehören zu den am häufigsten genannten Vorsätzen für das neue Jahr. Passend dazu gibt es bei Kaufland ab morgen in allen Filialen die neue, exklusiv geführte Sportmarke Newletics. Neben klassischer Funktionskleidung für Yoga, Pilates und Laufsport bietet die Marke auch Hantel-Sets und Medizinbälle. "Angesprochen werden alle Sportbegeisterten: vom Anfänger bis hin zum ambitionierten Ausdauersportler, ob im Studio oder Outdoor", so Stefan Hüttemeister, Kaufland Markenführung International. Ein Highlight ist ein modernes Vibrationsboard für den gezielten Muskelaufbau. Diese Boards werden bisher vorwiegend in Fitnessstudios genutzt. Jetzt können die Kunden sie auch für das Training zuhause verwenden.

Verschiedene Aktionen

Der Fokus bei Newletics liegt passend zur jeweiligen Jahreszeit auf unterschiedlicher Aktionsware. Das Angebot 2019 beinhaltet Kleidung und Zubehör für diverse Ballsportarten, Yoga und Pilates, Fitness sowie Laufen, Walking, Schwimmen und Inlineskating. Auch für Skifahrer und Trekking-Begeisterte wird es Aktionen geben. Zusätzlich stehen den Kunden ganzjährig Fahrradartikel zur Verfügung.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

