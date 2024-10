UNIKIMS GmbH

UNIKIMS Business Spotlight Personalwirtschaft - Resilienz

Kassel (ots)

Resilienz - Das neue Zauberwort für Unternehmen in der Krise

Das UNIKIMS Business Spotlight geht in die nächste Runde. Dieses mal mit Fokus auf Personalwirtschaft. Prof. Dr. Peter Eberl und Dr. Kijan Vakilzadeh forschen am Fachgebiet Personalwirtschafts- und Organisationslehre im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel über Resilienz von und in Organisationen. Im Business-Spotlight der UNIKIMS gehen sie im Diskurs mit dem Publikum der Frage nach, was Resilienz für Unternehmen in Krisenzeiten bedeutet - am 5. November 2024 ab 17.30 Uhr im Science Park.

Was hat Personalmanagement und Organisationsgestaltung mit Krisen zu tun?

Die knappe Antwort: Ziemlich viel. Mitarbeitende fragen sich in Krisenzeiten, wie es weiter gehen soll, Führungskräfte sind verunsichert und die Tragfähigkeit der bestehenden Organisationsstrukturen wird in Frage gestellt. Ohne engagiertes Personal, funktionierende Strukturen und eine überzeugende Strategie lässt sich eine Krise aber nicht erfolgreich bewältigen.

Die Krise - heilsam oder vernichtend?

Die Wissenschaftler fragen im Business Spotlight: Was sind Krisen, und wie können sie eine Organisation und ihre Mitarbeitenden treffen? Sie werden mit dem Publikum der Frage nachgehen, wann eine Krise heilsam und unter welchen Bedingungen sie vernichtend sein kann. Und selbstverständlich werden die Forscher - wissenschaftlich fundiert - dafür sensibilisieren, wie die Verantwortlichen Resilienz in ihrer Organisation erreichen und stärken können. Nein, eine Formel, wie der Erfolg eines Unternehmens für immer bewahrt werden kann, werden die Wissenschaftler in ihrem Vortrag nicht vermitteln. Aber sie werden einige Impulse setzen, damit die Zuhörer:innen mit ihrem Team inhaltlich gut aufgestellt mit neuen Rahmenbedingungen umgehen können.

Prof. Eberl und Dr. Vakilzadeh forschen über organisationale Resilienz

Prof. Dr. Peter Eberl ist seit 2008 Professor für Personalwirtschafts- und Organisationslehre an der Universität Kassel und Studiengangsverantwortlicher für den Masterstudiengang "Business Studies". Zuvor war er Professor und Leiter des Instituts für Organisation an der Johannes Kepler Universität Linz (Österreich). Er habilitierte sich in Betriebswirtschafslehre an der Freien Universität Berlin und promovierte an der Universität Konstanz. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Vertrauen im Kontext von Organisationen, Organisationale Resilienz, Organisationales Fehlverhalten, Strategische Kommunikation und kollaboratives Arbeiten im digitalen Zeitalter. Dr. Kijan Vakilzadeh ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet für Personalwirtschafts- und Organisationslehre und Studiengangskoordinator für den Masterstudiengang "Business Studies". Er hat sich in seiner Promotion intensiv mit organisationaler Resilienz auseinandergesetzt und dabei insbesondere zur sozioemotionalen Komponente von Krisen geforscht.

Am 5. November im Science Park um 17.30 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr. Weitere Information und Anmeldung unter: www.unikims.de/resilienz

