Einladung zum Dies Academicus 2024 - Herausforderungen der generativen KI für Unternehmen & Mitarbeiter:innen

"Herausforderungen der generativen Künstlichen Intelligenz" ist das Rahmenthema des Dies Academicus der UNIKIMS 2024 - der Management School der Universität Kassel

Am 30. August findet der "Dies Academicus 2024" der UNIKIMS - der Management School der Universität Kassel im Science Park Kassel (Universitätsplatz 12) statt. Thema des akademischen Tages sind Risiken und Chancen der Künstlichen Intelligenz. Egal ob Mitarbeitende, Berufseinsteigende oder Führungskräfte - die Auswirkungen der KI auf das Arbeitsumfeld sind umfassend und nicht mehr aufzuhalten. Die KI führt kontinuierlich zu neuen Herausforderungen und Tätigkeitsfeldern. Der Dies Academicus der UNIKIMS will daher dazu beitragen, mehr Klarheit in die Thematik zu bringen, um die Vor- und Nachteile von KI in verschiedenen Bereichen besser zu verstehen. Hierzu wird ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Podiumsdiskussion und zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten geboten. Für kostenlose Snacks und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine obligatorische Anmeldung ist bis zum 25.08.24 auf der Webseite der UNKIMS ( https://www.unikims.de/diesacad) möglich.

Abwechslungsreiches Programm des "Dies Academicus 2024" der UNIKIMS

Der "Dies Academicus" beginnt ab 12:00 Uhr mit einem Get-together und der Akkreditierung der angemeldeten Teilnehmenden

12:30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung des "Dies Academicus"

12:45 Uhr: Key-Note: "Die revolutionäre Kraft der GenAI in Unternehmen - Folgen für Geschäftsmodelle, Führungskräfte und Mitarbeiter:innen" (Prof. Dr. Jan Marco Leimeister, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität St.Gallen & Kassel)

14:00 Uhr: Podiumsdiskussion: "KI in der Praxis: Herausforderungen für organisationale und persönliche Kompetenzen"

15:00 Uhr: Pause mit Kaffee und Kuchen

15:15 Uhr: UNIKIMS-Präsentationen: " Fit for KI - Qualifikationsmöglichkeiten für das KI-Zeitalter "

" Master of Business Administration - General Management (MBA): " Ten Things I've Learned about Leadership " (Prof. Rob Britton, PhD, Georgetown University Washington D. C. und Principal of Airlearn Inc., zuvor über 30 Jahre lang Managing Director von Amercian Airlines) / "Der MBA - General Management an der Universität Kassel: Zusammenhänge richtig verstehen, überlegt entscheiden und erfolgreich führen" (Univ.-Prof. Dr. Andreas Mann, akademischer Leiter des MBA und Fachgebiet Marketing, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Kassel)

" (Prof. Rob Britton, PhD, Georgetown University Washington D. C. und Principal of Airlearn Inc., zuvor über 30 Jahre lang Managing Director von Amercian Airlines) / "Der MBA - General Management an der Universität Kassel: Zusammenhänge richtig verstehen, überlegt entscheiden und erfolgreich führen" (Univ.-Prof. Dr. Andreas Mann, akademischer Leiter des MBA und Fachgebiet Marketing, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Kassel) Master Industrielles Produktionsmanagement: "Digitale Transformationsprozesse im Produktionsmanagement", Ulrich Jessen Fachbereich Maschinenbau, Universität Kassel

Master Coaching, Organisationsberatung, Supervision (COS): "Professionell Beraten - analog und digital", Dr. Martin Seip, UNIKIMS

16:15 Uhr: Ende der Informationsveranstaltung mit Getränken und Snacks

17:00 Uhr: Celebrating Graduates - Graduierungsfeier von MBA-Aboslventen / -innen

18:00 Uhr: Abschluss mit Buffet

Weitere Informationen, Details zum Programmablauf und Anmeldung unter: https://www.unikims.de/diesacad

