Freudenberg IT bietet kostenlosen Zugriff auf Gartner-Studie "2018 CEO Survey: CIOs Should Guide Business Leaders Towards Deep-Discipline Digital Business"

Weinheim (ots) - Der IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) ermöglicht Kunden und Interessenten kostenlosen Zugriff auf die Gartner-Studie "2018 CEO Survey: CIOs Should Guide Business Leaders Towards Deep-Discipline Digital Business". Die Studie kann hier über die FIT-Website eingesehen werden: http://downloads.freudenberg-it.com/slt.php?t=k7mjl0.1t2j8ld

FIT verfolgt das Ziel, CIOs und IT-Abteilungen mit hochwertigem Content auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen.

Internet der Dinge, Industrie 4.0, Multi-Cloud & Co. - Veränderungen sind für CIOs das Tagesgeschäft und sie müssen darauf stets zügig reagieren. Inzwischen verbringen sie bereits weniger als die Hälfte der Arbeitszeit mit klassischen IT-Aufgaben. CIOs entwickeln sich immer mehr zum Aufklärer, Innovations-Helfer und Business Enabler.

Gartner unterstreicht in seiner Studie*, dass CIOs 2018 "ihre CEOs, Geschäftsleitungen und andere Führungskräfte dabei unterstützen sollten, die Möglichkeiten der Digitalisierung intensiver auszuschöpfen." Dafür nennt Gartner drei Kernaufgaben: "Die Führungsriege auf Kurs bringen und sicher durch das Tal der Enttäuschungen steuern; Vorantreiben neuer bzw. veränderter Geschäftsmodelle - und Experimentieren mit wegweisenden Geschäftsmodellen; Transformation der Belegschaft - durch Trainings, Personalentwicklung, und kulturellen Wandel."

FIT hat sich auf die Fahnen geschrieben, CIOs auf diesem Weg zielgerichtet zu unterstützen. Durch technische Expertise, die die IT-Abteilung an genau der richtigen Stelle nachhaltig entlastet und durch hochwertigen Content, der CIOs die entscheidenden strategischen Impulse gibt und einen sicheren Fokus auf die digitale Transformation des Unternehmens ermöglicht.

Horst Reichardt, Global CEO bei Freudenberg IT, erklärt: "CIOs stehen aktuell vor großen Herausforderungen - deshalb ist es uns wichtig, sie mit strategischem Wissen und strategischem Content zu versorgen, die ihnen helfen, sicher durch die digitale Transformation zu steuern."

*Gartner, "2018 CEO Survey: CIOs Should Guide Business Leaders Toward Deep-Discipline Digital Business," Mark Raskino, 6 April 2018.

Über die Freudenberg IT

Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Service Provider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe.

Ob SAP HANA, Hosting, Cloud Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FIT bietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter in Europa, Asien sowie Nordamerika.

Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.

