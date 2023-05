Rügenwalder Mühle

Schwarzgelb statt rot: Rügenwalder Mühle färbt Markenlogo in BVB-Farben

Bild-Infos

Download

Bad Zwischenahn (ots)

Der BVB hat in dieser Saison die große Chance, nach langer Zeit die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen. Um die Schwarzgelben im Meisterschaftsrennen zu unterstützen, färbt die Rügenwalder Mühle erstmals in der Unternehmensgeschichte ihr ikonisches Markenlogo, die rote Mühle, in die Dortmunder Vereinsfarben.

Schon lange war es nicht mehr so spannend in der ersten Fußballbundesliga. Im Duell um die Meisterschaft heißt es in dieser Saison bis zum letzten Spieltag: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Als Premium Partner stellt sich die Rügenwalder Mühle pünktlich zum letzten Spieltag der Bundesliga mit einer ganz besonderen Aktion hinter die Schwarzgelben. Erstmals in der Geschichte fasst das Unternehmen sein markantes Markenlogo an und färbt die rote Mühle für kurze Zeit in die Vereinsfarben von Borussia Dortmund. Ganz nach dem Motto der Premium Partnerschaft: Schwarzgelb? #SchmecktUns.

"Die Spannung um die Meisterschaft ist in dieser Saison endlich wieder einmal förmlich mit Händen zu greifen", sagt Steffen Zeller, Chief Marketing Officer der Rügenwalder Mühle. "Als Premium Partner versorgen wir die BVB-Fans schon seit Anfang des Jahres mit unserer veganen Stadion- Bratwurst. Jetzt stellen wir uns in der heißen Phase um die Meisterschale auch farblich hinter den BVB - und das mit dem Heiligsten, das wir haben: Seit über 100 Jahren steht die rote Mühle für unser Familienunternehmen, über 80 Prozent der Deutschen assoziieren sie mit uns. Indem wir sie jetzt zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte einfärben, bekennen wir klar Farbe für den BVB."

Doch das ist noch nicht alles: Die Aktion ist zudem an ein Gewinnspiel gekoppelt. In ausgewählten REWE-Märkten in Dortmund ersetzt die Rügenwalder Mühle das rote Logo auch auf einigen Grillprodukten durch eine schwarzgelbe Mühle. BVB-Fans, die eins der Produkte mit dem schwarzgelben Sonderlogo in einer der REWE-Filialen ausfindig machen, haben im Falle der Meisterschaft nicht nur ein einmaliges Andenken: Wer ein Bild der Verpackung gemeinsam mit dem dazugehörigen Kassenbeleg im Zeitraum vom 26. Mai bis 10. Juni 2023 an gewinnspiel@ruegenwalder.de schickt, kann Preise gewinnen, die jedes BVB-Fan-Herz höherschlagen lassen. Zu gewinnen gibt das neue BVB-Saisontrikot 2023/24, sowie ein exklusives Grillpaket der Rügenwalder Mühle, um die Sommerpause oder sogar die Meisterschaft am Grill zu feiern.

Bildmaterial der Aktion finden Sie hier:

https://cloudnine.jvm.de/s/NnoMo53oxStbaaT

Original-Content von: Rügenwalder Mühle, übermittelt durch news aktuell