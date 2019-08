Omio

Die besten Städtereisen für wenig Geld - Studie untersucht 38 europäischen Metropolen auf kostenloses Unterhaltungsangebot

Berlin (ots)

Omio, die Reiseplattform für Bahn, Bus und Flug, hat eine Studie über die besten Städtereisen für den kleinen Geldbeutel veröffentlicht. Dafür wurden die 38 meistbesuchtesten Städte Europas - darunter Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf - auf Unternehmungen (kostenlose Aktivitäten, Veranstaltungen und Führungen) und Angebote (kostenlose Unterkünfte, Trinkwasser und WLAN) untersucht, die für Reisende interessant sind und dabei keinen Cent kosten. Die Untersuchung soll zeigen, dass Reisen innerhalb Europas keine Frage des Geldes sein muss und, dass sich die Urlaubstage in der richtigen Stadt auch mit kleiner Reisekasse erlebnisreich gestalten lassen können.

Übernachtungen und Verpflegung als Kostenfaktor

Das tiefste Loch reißen mit Abstand Unterkunft und Verpflegung in die Reisekasse. Vor allem in Innenstadtlagen können Hotelzimmer pro Nacht viel Geld kosten. Wer nicht davor zurückschreckt sich bei Fremden einzuquartieren, der kann auf viele private Übernachtungsangebote zurückgreifen. Fast zwei Millionen kostenlose Schlafplätze dieser Art wurden im Rahmen der Studie in allen untersuchten Reisezielen gezählt. Viel Geld kann man auch bei den Getränken sparen, wenn man auf Leitungswasser zurückgreift. Die Untersuchung zeigt, in welchen Destinationen das Leitungswasser bedenkenlos trinkbar ist, und wo man an dieser Stelle vorsichtiger sein muss. Wer zusätzlich kostenlose Veranstaltungen und Aktivitäten in den Tagesplan seiner Reise integriert, kann viel erleben ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Die Studie hat sich auch mit diesen Kriterien ausgiebig beschäftigt und die kostenlosen Optionen für 38 Reiseziele zusammengetragen. In der Summe all dieser Faktoren ergeben sich, die besten europäischen Ziele für Städtereisen mit wenig Geld.

Die vollständige Studie mit den Erkenntnissen für 38 europäische Städte und der Methodik findet sich hier: https://de.omio.com/reisen/staedtereisen

Erkenntnisse:

- Berlin belegt Platz 3, gefolgt von München auf Platz 15, gefolgt von Hamburg auf Platz 21, Frankfurt am Main auf Platz 23 und Düsseldorf auf Platz 29.

- Obwohl London als teuer gilt, macht die große Vielfalt an kostenlosen Angeboten und Unternehmungen die Stadt zum besten Ziel für Reisende mit wenig Geld.

- In 30 von 38 untersuchten Reisezielen ist das Leitungswasser bedenkenlos trinkbar. Für die Destinationen Istanbul, Antalya, Edirne und Artvin in der Türkei, Rhodos, Athen und Heraklion in Griechenland sowie Moskau und St. Petersburg in Russland wird davon abgeraten das Leitungswasser zu trinken.

- Paris, Frankreich, bietet mit 205.926 kostenlosen Unterkünften die meisten freien Schlafplätze von allen untersuchten Reisezielen. Insgesamt 1.970.063 kostenlose Unterkünfte stehen europaweit zur Verfügung.

- Die meisten kostenlosen Aktivitäten - 543 Aktivitäten - bietet Berlin, gefolgt von Krakau und Amsterdam.

- In allen 38 Reisezielen finden insgesamt 4.698 kostenlose Aktivitäten statt.

- Die meisten kostenlosen Führungen werden in Madrid angeboten.

- In allen 38 Reisezielen finden insgesamt 394 kostenlose Führungen statt.

- Mit 980 kostenlosen Veranstaltungen finden die meisten in London statt, gefolgt von Barcelona und Paris.

- In allen 38 Reisezielen finden insgesamt 7.111 kostenlose Veranstaltungen statt.

- 726.000 WLAN-Hotspots bieten in London kostenlosen Zugang zum Internet. So viele, wie in keiner anderen Stadt.

- In allen 38 Reisezielen stehen insgesamt 3.895.733 kostenlose WLAN-Hotspots zur Verfügung.

Über Omio, früher GoEuro: Omio ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zu buchen. In Partnerschaft mit mehr als 800 europäischen Transportunternehmen revolutioniert Omio mit mehr Transparenz und einfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort. Die Nutzer erhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen, abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombinierten Teilstrecken. Omio macht die Reiseplanung einfach, flexibel und persönlich.

