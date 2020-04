ProSieben MAXX

Spitzensport. ProSieben MAXX zeigt den NFL Draft am 23. April 2020 live

Spitzensport. ProSieben MAXX zeigt den NFL Draft für die Saison 20/21 am Donnerstag, 23. April 2020, ab 23:50 Uhr live. Aufgrund der aktuellen Situation findet der NFL Draft 2020 virtuell statt. Teammanager, auserwählte Spieler und Publikum werden online geschaltet. Im "ran Football"-Studio sitzen Moderator Christoph "Icke" Dommisch, Experte Volker Schenk sowie Netman Max Zielke im erforderlichen Abstand voneinander und berichten vom NFL Draft 2020 auf ProSieben MAXX und ran.de. Die Experten Patrick Esume und Björn Werner werden aus ihren Homeoffices in Hamburg und Berlin sowie SAT.1-Korrespondent Steffen Schwarzkopf aus Washington live in die Sendung geschaltet.

Die Liveübertragung beschäftigt sich im Vorwege mit der wohl größten Personalie der letzten Jahre: Der Wechsel von Superstar-Quarterback Tom Brady von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers inklusive dem Sensations-Comeback von Rob Gronkowski, der "seinem" Quarterback nach Tampa folgt. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Top-Draft-Kandidaten wie College-Quarterback-Star Joe Burrow (LSU Tigers).

Keiner kann derzeit sagen, wie die NFL Saison 2020 aussehen wird, aber wenn es wieder los geht, will jedes Team den optimalen College-Nachwuchs zur Verfügung haben. "ran"-Experte Patrick Esume: "Ich bin zwar kein Virologe, gehe aber davon aus, dass die NFL-Spielzeit stattfinden wird. Die Frage bleibt nur, in welcher Form."

Bevor die virtuelle Show aus den USA startet, zeigen ProSieben MAXX und ran.de das diesjährige College-Finale Clemson Tigers vs. LSU Tigers mit Joe Burrow. Den zweite Tag des Drafts überträgt ran.de im Livestream in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1:00 Uhr.

So läuft der Draft: 32 Teams der National Football League können die besten College-Spieler verpflichten, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Die Cincinnati Bengals, das schwächste Team der letzten Saison, hat den ersten "Pick", der aktuelle Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs wählt als letztes. Insgesamt geht der Draft über sieben Runden. In dieser Reihenfolge dürfen die Teams auswählen: https://www.ran.de/us-sport/nfl/bildergalerien/nfl-draft-2020-in-dieser-reihenfolge-waehlen-die-klubs

